O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado (25) a candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo durante convenção estadual realizada na Arena Concórdia, em Campinas. O evento reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, dirigentes partidários, parlamentares, prefeitos e militantes, marcando o início oficial da campanha petista para a maior disputa estadual do país.

A convenção também confirmou o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador. A chapa será apoiada por uma ampla frente formada por PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PDT e PSOL. O grupo ainda definiu apoio às candidaturas de Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) ao Senado Federal, consolidando uma aliança que busca ampliar a base política do presidente Lula em São Paulo.

A escolha de Campinas para sediar o evento teve caráter estratégico. Pela primeira vez, o PT realizou sua convenção estadual fora da capital paulista, numa tentativa de ampliar o diálogo com o interior do Estado, região onde historicamente enfrenta maior resistência eleitoral. A decisão também simboliza a intenção da legenda de fortalecer sua presença em cidades médias e grandes polos econômicos.