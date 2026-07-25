O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado (25) a candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo durante convenção estadual realizada na Arena Concórdia, em Campinas. O evento reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, dirigentes partidários, parlamentares, prefeitos e militantes, marcando o início oficial da campanha petista para a maior disputa estadual do país.
A convenção também confirmou o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador. A chapa será apoiada por uma ampla frente formada por PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PDT e PSOL. O grupo ainda definiu apoio às candidaturas de Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) ao Senado Federal, consolidando uma aliança que busca ampliar a base política do presidente Lula em São Paulo.
A escolha de Campinas para sediar o evento teve caráter estratégico. Pela primeira vez, o PT realizou sua convenção estadual fora da capital paulista, numa tentativa de ampliar o diálogo com o interior do Estado, região onde historicamente enfrenta maior resistência eleitoral. A decisão também simboliza a intenção da legenda de fortalecer sua presença em cidades médias e grandes polos econômicos.
Lula pede mobilização para conquistar São Paulo
Principal liderança do partido, Lula afirmou que a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes será prioridade nacional nas eleições de 2026. Em seu discurso, destacou a experiência administrativa de Haddad e defendeu uma gestão alinhada ao governo federal para acelerar investimentos em infraestrutura, saúde, educação e geração de empregos. "O Brasil precisa de São Paulo caminhando junto com o governo federal", afirmou o presidente, ao pedir mobilização da militância para ampliar o diálogo com o eleitorado paulista.
Fernando Haddad agradeceu a confiança do partido e disse que pretende apresentar uma campanha baseada na retomada do desenvolvimento econômico, na redução das desigualdades regionais e na ampliação dos serviços públicos. O candidato destacou que a integração entre União, Estado e municípios será fundamental para enfrentar desafios como mobilidade urbana, segurança pública e crescimento econômico.
A candidatura de Haddad encerra meses de negociações internas. Inicialmente, havia especulações de que o ex-ministro da Fazenda pudesse disputar uma vaga no Senado ou permanecer na coordenação do programa de governo da campanha de reeleição de Lula. Após reuniões com a direção nacional do PT, aceitou disputar novamente o Governo de São Paulo, repetindo a candidatura de 2022, quando chegou ao segundo turno contra Tarcísio de Freitas.
Polarização marca o início da campanha
A oficialização ocorre no mesmo dia em que o Partido Liberal (PL) realiza, na capital paulista, sua convenção nacional para confirmar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O evento reúne o governador Tarcísio de Freitas e o presidente da Argentina, Javier Milei, reforçando o alinhamento entre lideranças da direita.
Com isso, São Paulo tornou-se o principal palco político do país neste sábado, concentrando os dois maiores eventos partidários do início da campanha eleitoral. De um lado, Lula liderou o lançamento da candidatura de Haddad; de outro, Tarcísio recebeu Milei no Palácio dos Bandeirantes antes da convenção do PL.
Palanque eleitoral
A disputa pelo Governo de São Paulo é considerada uma das mais estratégicas das eleições de 2026. O Estado reúne cerca de 34 milhões de eleitores, o equivalente a aproximadamente 21% do eleitorado brasileiro, e exerce forte influência sobre o cenário político nacional.
Para o PT, conquistar o Palácio dos Bandeirantes representa um objetivo histórico. Apesar de ter governado importantes capitais e a Presidência da República, o partido nunca venceu uma eleição para o governo paulista desde sua fundação, em 1980. Já para o grupo liderado por Tarcísio de Freitas, manter São Paulo sob comando da direita é considerado fundamental para fortalecer o projeto político nacional do campo conservador.
A partir da homologação da candidatura, Haddad inicia oficialmente sua agenda de campanha pelo Estado. A coordenação pretende intensificar visitas ao interior, ampliar o diálogo com prefeitos e lideranças regionais e apresentar propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à melhoria dos serviços públicos e à redução das desigualdades. A expectativa é de uma campanha marcada pela forte polarização entre os grupos liderados por Lula e Tarcísio, repetindo em São Paulo o cenário que deverá dominar a disputa presidencial de 2026.