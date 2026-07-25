O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou neste sábado (25) no Brasil para uma agenda que mistura compromissos institucionais e políticos. A primeira parada foi no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, onde foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um de seus principais aliados no país.

Durante a cerimônia, Tarcísio concedeu a Milei a Ordem do Ipiranga, maior honraria do Estado de São Paulo. A condecoração é destinada a personalidades brasileiras e estrangeiras que prestaram relevantes serviços ao Estado. Ao homenagear o presidente argentino, o governador destacou a importância da parceria entre Brasil e Argentina e elogiou a defesa da liberdade econômica, do empreendedorismo e da responsabilidade fiscal, princípios que ambos afirmam compartilhar.

Em seu pronunciamento, Milei agradeceu a homenagem e reforçou seu compromisso com políticas de livre mercado, redução do tamanho do Estado e fortalecimento da iniciativa privada. O encontro também simbolizou a aproximação entre os governos paulista e argentino, especialmente em temas relacionados ao desenvolvimento econômico, investimentos e comércio exterior.