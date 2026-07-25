O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou neste sábado (25) no Brasil para uma agenda que mistura compromissos institucionais e políticos. A primeira parada foi no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, onde foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um de seus principais aliados no país.
Durante a cerimônia, Tarcísio concedeu a Milei a Ordem do Ipiranga, maior honraria do Estado de São Paulo. A condecoração é destinada a personalidades brasileiras e estrangeiras que prestaram relevantes serviços ao Estado. Ao homenagear o presidente argentino, o governador destacou a importância da parceria entre Brasil e Argentina e elogiou a defesa da liberdade econômica, do empreendedorismo e da responsabilidade fiscal, princípios que ambos afirmam compartilhar.
Em seu pronunciamento, Milei agradeceu a homenagem e reforçou seu compromisso com políticas de livre mercado, redução do tamanho do Estado e fortalecimento da iniciativa privada. O encontro também simbolizou a aproximação entre os governos paulista e argentino, especialmente em temas relacionados ao desenvolvimento econômico, investimentos e comércio exterior.
Parceiro comercial
A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e ocupa posição estratégica para a economia paulista, principalmente nos setores automotivo, de máquinas, equipamentos e agronegócio. Embora a agenda tenha forte conteúdo político, a relação econômica entre os dois países também esteve presente nas conversas entre as autoridades.
Após o encontro com Tarcísio, Milei seguiu para compromissos políticos na capital paulista. O principal deles é a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), que oficializa a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas eleições de 2026. A presença do presidente argentino é interpretada como um gesto de apoio às lideranças conservadoras brasileiras e reforça a aproximação entre Milei e o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A visita ocorre em um momento de intensa movimentação eleitoral no país. Também neste sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Campinas, da convenção da federação formada por PT, PCdoB e PV, que oficializa a candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo. Dessa forma, o Estado concentra os principais eventos políticos dos dois grupos que protagonizam a disputa eleitoral de 2026.
Inicialmente, havia expectativa de que Milei visitasse Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a Justiça negou autorização para o encontro, mantendo as restrições impostas ao ex-presidente durante o período eleitoral.
Desde que assumiu a Presidência da Argentina, em dezembro de 2023, Milei tem buscado estreitar relações com governos e lideranças alinhados à sua agenda liberal e conservadora. A visita ao Brasil reforça essa estratégia e amplia sua presença no cenário político sul-americano.
Para Tarcísio de Freitas, a recepção ao presidente argentino também tem peso político. Cotado como uma das principais lideranças da direita brasileira, o governador aproveitou a visita para fortalecer sua projeção nacional e internacional. A entrega da Ordem do Ipiranga e a recepção oficial no Palácio dos Bandeirantes evidenciam a sintonia entre os dois líderes e consolidam São Paulo como palco de importantes articulações políticas em meio ao calendário eleitoral de 2026.