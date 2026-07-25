A Guarda Municipal de Cabreúva acabou com duas "vendas" de drogas nos bairros Colina e Vilarejo. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), quando, em patrulhamento, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) flagrou um adolescente vendendo drogas no Colina. Ele foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município.
No local, foi registrado o boletim de ocorrência por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Depois das providências legais, o rapaz menor de idade foi liberado para o pai. Com ele, havia R$ 343,75 em espécie, 29 porções de "ice", 52 porções de "dry", 14 porções de crack, 123 porções de maconha e 29 de cocaína.
Ainda na sexta-feira, mas pela manhã, a equipe do canil da GM de Cabreúva, com os guardas Pereira, Egídio e Fajoli, deteve um homem, maior de idade, vendendo drogas no Vilarejo. O homem foi detido e levado ao 1° DP do Jacaré.
Depois dos procedimentos legais, o homem foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde ficará à disposição da Justiça. Com ele, havia nove porções de maconha, duas de "ice", 44 de cocaína, 38 de crack e um caderno de anotações com as vendas.