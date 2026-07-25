25 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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Em menos de 24h, GM de Cabreúva acaba com duas 'vendas' de drogas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
No primeiro ponto de tráfico, um adolescente menor de idade estava com os entorpecentes, no segundo, era um homem
No primeiro ponto de tráfico, um adolescente menor de idade estava com os entorpecentes, no segundo, era um homem

A Guarda Municipal de Cabreúva acabou com duas "vendas" de drogas nos bairros Colina e Vilarejo. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (24), quando, em patrulhamento, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) flagrou um adolescente vendendo drogas no Colina. Ele foi conduzido ao 1° Distrito Policial do município.

No local, foi registrado o boletim de ocorrência por ato infracional análogo a tráfico de drogas. Depois das providências legais, o rapaz menor de idade foi liberado para o pai. Com ele, havia R$ 343,75 em espécie, 29 porções de "ice", 52 porções de "dry", 14 porções de crack, 123 porções de maconha e 29 de cocaína.

Ainda na sexta-feira, mas pela manhã, a equipe do canil da GM de Cabreúva, com os guardas Pereira, Egídio e Fajoli, deteve um homem, maior de idade, vendendo drogas no Vilarejo. O homem foi detido e levado ao 1° DP do Jacaré.

Depois dos procedimentos legais, o homem foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde ficará à disposição da Justiça. Com ele, havia nove porções de maconha, duas de "ice", 44 de cocaína, 38 de crack e um caderno de anotações com as vendas.

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