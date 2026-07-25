25 de julho de 2026
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CLANDESTINO

PM desarticula desmanche ilegal que usava fraude em seguradoras

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Policiais suspeitaram da movimentação em uma funilaria e, após abordagem, acabaram descobrindo o esquema ilegal
Policiais suspeitaram da movimentação em uma funilaria e, após abordagem, acabaram descobrindo o esquema ilegal

Equipe da Força Tática do 49° BPM/I desarticulou, na última sexta-feira (24), um esquema criminoso envolvendo fraude contra seguradoras, desmanche clandestino e comercialização de peças automotivas em Jarinu.

Durante patrulhamento pela avenida Atibaia, no bairro Nova Trieste, a equipe suspeitou da movimentação em uma oficina de funilaria. O local estava com as portas abertas e luzes apagadas, do lado de fora, dois homens manipulavam um Hyundai HB20 preto.

Os policiais fizeram a abordagem e nenhum objeto ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas um dos abordados, no entanto, confessou que trabalhava em um esquema no qual proprietários de veículos entregavam os automóveis para serem desmontados e, posteriormente, registravam falsas ocorrências de furto ou roubo para receber indenizações das seguradoras. Como pagamento, ele ficava com os veículos, desmontava e vendia as peças de maneira ilegal. O suspeito também afirmou que adulterava os sinais identificadores dos automóveis para transportá-los até a oficina.

Durante a vistoria, os policiais localizaram um veículo supostamente roubado, cinco veículos furtados, uma placa pertencente a um veículo furtado e diversas peças automotivas de origem não identificada.

A ocorrência indica a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudes contra seguradoras, adulteração de sinais identificadores, desmanche clandestino e receptação de veículos.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial de Campo Limpo Paulista. A oficina foi preservada para a realização da perícia, que dará continuidade às investigações.

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