Equipe da Força Tática do 49° BPM/I desarticulou, na última sexta-feira (24), um esquema criminoso envolvendo fraude contra seguradoras, desmanche clandestino e comercialização de peças automotivas em Jarinu.

Durante patrulhamento pela avenida Atibaia, no bairro Nova Trieste, a equipe suspeitou da movimentação em uma oficina de funilaria. O local estava com as portas abertas e luzes apagadas, do lado de fora, dois homens manipulavam um Hyundai HB20 preto.

Os policiais fizeram a abordagem e nenhum objeto ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas um dos abordados, no entanto, confessou que trabalhava em um esquema no qual proprietários de veículos entregavam os automóveis para serem desmontados e, posteriormente, registravam falsas ocorrências de furto ou roubo para receber indenizações das seguradoras. Como pagamento, ele ficava com os veículos, desmontava e vendia as peças de maneira ilegal. O suspeito também afirmou que adulterava os sinais identificadores dos automóveis para transportá-los até a oficina.