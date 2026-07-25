25 de julho de 2026
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TRISTEZA

Idoso sofre acidente e vai a óbito após dias de internação

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O homem chegou a ser resgatado, foi internado no Hospital São Vicente, mas, passada quase uma semana, não resistiu
O homem chegou a ser resgatado, foi internado no Hospital São Vicente, mas, passada quase uma semana, não resistiu

Um idoso de 65 anos sofreu um acidente de moto no dia 18 deste mês de julho. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente, mas, após uma semana em internação, o homem não resistiu e foi a óbito.

O acidente havia acontecido na rodovia Anhanguera (SP-330), no km 50, altura da Serra dos Cristais, quando o motociclista se envolveu em um acidente com um automóvel e foi atropelado.

Após o acidente, a vítima foi regstada e permaneceu internada no Hospital São Vicente, em Jundiaí, entre o dia 18 e esta sexta-feira (24), quando não resistiu e faleceu.

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