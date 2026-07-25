Um idoso de 65 anos sofreu um acidente de moto no dia 18 deste mês de julho. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente, mas, após uma semana em internação, o homem não resistiu e foi a óbito.

O acidente havia acontecido na rodovia Anhanguera (SP-330), no km 50, altura da Serra dos Cristais, quando o motociclista se envolveu em um acidente com um automóvel e foi atropelado.

Após o acidente, a vítima foi regstada e permaneceu internada no Hospital São Vicente, em Jundiaí, entre o dia 18 e esta sexta-feira (24), quando não resistiu e faleceu.