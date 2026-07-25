A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) precisa aproveitar as eleições de 2026 para fortalecer sua representatividade política e ampliar sua capacidade de defender investimentos junto aos governos estadual e federal. A avaliação foi feita pelo ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PL), pré-candidato a deputado federal, durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora. Ao lado do vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo Souza (PL), pré-candidato a deputado estadual, ele defendeu que a campanha eleitoral esteja voltada às necessidades da população e não às disputas entre candidatos.
Para Luiz Fernando, a região deve concentrar esforços na construção de soluções para problemas comuns enfrentados pelos sete municípios que compõem a RMJ. "Nós não podemos transformar essa eleição numa eleição contra este ou contra aquele. Nós somos adversários dos problemas. O adversário é a ausência de recursos para a saúde pública, é a violência, é a falta de investimentos em mobilidade. É isso que precisa estar no centro do debate, comentou."
Segundo o ex-prefeito, a eleição de representantes comprometidos com a região fortalece o diálogo com os governos e amplia as possibilidades de conquistar investimentos para áreas estratégicas. Ele ressaltou que saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico e mobilidade exigem articulação permanente entre União, Estado e municípios.
Machado também afirmou que o eleitor deve observar a trajetória e a capacidade de articulação dos candidatos, defendendo que a experiência administrativa faz diferença na busca por recursos e na defesa dos interesses regionais. "Quem representa uma região precisa conhecer sua realidade, dialogar com os prefeitos, entender as prioridades e construir soluções. É assim que se fortalece uma região”, concluiu.
Saúde lidera as demandas da população
Durante a entrevista, João Paulo Souza afirmou que as agendas realizadas nos municípios da Região Metropolitana mostram que os desafios enfrentados pelas cidades são praticamente os mesmos. Segundo ele, independentemente do porte do município, a principal preocupação apresentada pela população continua sendo a saúde pública. "Quando caminhamos pelas cidades, a principal demanda continua sendo a saúde. Depois aparecem mobilidade urbana, transporte público e segurança. São problemas que ultrapassam os limites de um município e precisam ser enfrentados de forma integrada, disse."
O vice-prefeito destacou que as maiores dificuldades estão relacionadas às filas por consultas, exames e cirurgias eletivas, principalmente nas especialidades de ortopedia e oftalmologia. Também citou a necessidade de ampliar políticas voltadas às famílias atípicas, fortalecer as APAEs e buscar novos investimentos para infraestrutura regional.
Na avaliação de João Paulo, o papel do deputado vai além da destinação de emendas parlamentares. "O mandato precisa estar à disposição das pessoas. O deputado deve acompanhar projetos, abrir portas nos governos e defender as demandas da região para que os investimentos aconteçam."
Representatividade além dos recursos
Ao longo da conversa, Luiz Fernando Machado defendeu que a representatividade política não pode ser medida apenas pelo volume de recursos destinados aos municípios. Segundo ele, deputados também exercem papel decisivo na defesa de serviços públicos e de projetos estruturantes para a região.
Como exemplo, lembrou situações em que municípios precisaram buscar alternativas para manter atendimentos após mudanças promovidas por outros níveis de governo, reforçando que parlamentares da própria região têm maior capacidade de interlocução para evitar prejuízos à população. "Quando a região tem representantes comprometidos, ela ganha voz. E quando ganha voz, consegue defender seus serviços, seus investimentos e seus projetos. Quem ganha com isso é a população."
Ao final da entrevista, os dois pré-candidatos defenderam que a Região Metropolitana de Jundiaí atue de forma cada vez mais integrada, independentemente das diferenças partidárias. Para eles, o fortalecimento da representatividade regional passa pela capacidade de unir os municípios em torno de pautas comuns, permitindo que a RMJ tenha maior protagonismo político e melhores condições de disputar investimentos para áreas essenciais como saúde, mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico.