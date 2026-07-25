A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) precisa aproveitar as eleições de 2026 para fortalecer sua representatividade política e ampliar sua capacidade de defender investimentos junto aos governos estadual e federal. A avaliação foi feita pelo ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PL), pré-candidato a deputado federal, durante entrevista ao programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora. Ao lado do vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo Souza (PL), pré-candidato a deputado estadual, ele defendeu que a campanha eleitoral esteja voltada às necessidades da população e não às disputas entre candidatos.

Para Luiz Fernando, a região deve concentrar esforços na construção de soluções para problemas comuns enfrentados pelos sete municípios que compõem a RMJ. "Nós não podemos transformar essa eleição numa eleição contra este ou contra aquele. Nós somos adversários dos problemas. O adversário é a ausência de recursos para a saúde pública, é a violência, é a falta de investimentos em mobilidade. É isso que precisa estar no centro do debate, comentou."

Segundo o ex-prefeito, a eleição de representantes comprometidos com a região fortalece o diálogo com os governos e amplia as possibilidades de conquistar investimentos para áreas estratégicas. Ele ressaltou que saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico e mobilidade exigem articulação permanente entre União, Estado e municípios.