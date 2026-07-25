Caro leitor, vivemos em uma época profundamente paradoxal. Nunca estivemos tão conectados, expostos e visíveis, mas também nunca assistimos a um isolamento emocional tão avassalador entre aqueles que deveriam representar o futuro: os nossos jovens. O aumento constante nos índices de suicídio entre adolescentes e jovens adultos deixou de ser um dado estatístico distante registrado em relatórios de saúde pública para se tornar um alarme ensurdecedor. Trata-se de uma ferida aberta na estrutura da nossa sociedade, um sintoma doloroso de que a forma como vivemos e nos relacionamos está cobrando um preço alto demais.

Durante muito tempo, o tema foi tratado sob o véu do medo e do tabu. Havia o receio — muitas vezes mal interpretado — de que falar sobre a dor pudesse influenciá-la de maneira negativa. No entanto, o silêncio nunca curou feridas profundas. Pelo contrário: ele isola quem sofre, alimentando a falsa percepção de que o desespero é um fardo solitário e sem saída.

Ao olharmos para a rotina da juventude contemporânea, torna-se impossível ignorar o cenário de hipercompetitividade e a exigência por métricas diárias de sucesso.

A infância e a juventude, fases que deveriam ser marcadas pelo aprendizado, pela construção identitária e pelo direito fundamental de errar, transformaram-se em uma vitrine constante de conquistas performadas. A obrigação da felicidade permanente e da perfeição, amplificada pelas redes sociais, cobra uma fatura pesada. A dor de não se ajustar a esse padrão inalcançável gera uma exaustão existencial precoce.

Entretanto, seria reducionista colocar toda a responsabilidade nas telas. A questão é estrutural e multifacetada. O horizonte de incertezas socioeconômicas, a precarização das perspectivas de futuro e a escassez de espaços seguros para a troca genuína contribuem para um sentimento difuso de desamparo. Quando o amanhã deixa de ser visto como uma promessa e passa a soar como uma ameaça, o presente se torna insuportável.

Os sinais do sofrimento extremo raramente são espalhafatosos. Muitas vezes, eles se traduzem no isolamento gradativo, na perda de interesse pelo cotidiano, nas alterações bruscas de comportamento ou na forma cínica com que o jovem passa a falar da própria existência. O sofrimento psíquico não é um pedido de atenção superficial ou falta de força de vontade; é o esgotamento das defesas de um indivíduo tentando suportar mais do que consegue carregar.

Caro leitor, enfrentar essa crise exige uma mudança radical na forma como escutamos. Precisamos substituir o julgamento pela presença real. Famílias, escolas e redes de apoio precisam aprender a ouvir sem a pressa de oferecer soluções simplistas ou minimizar a dor alheia. Do ponto de vista coletivo, é urgente fortalecer políticas públicas que garantam acesso amplo e desburocratizado à saúde mental de qualidade. Prevenção ao suicídio não se constrói apenas com frases motivacionais, mas com estrutura de acolhimento, profissionais capacitados e redes comunitárias fortes. Salvar vidas começa quando decidimos enxergar além da superfície. Estender a mão e oferecer uma escuta atenta e livre de preconceitos pode ser, literalmente, a diferença entre a continuidade e o fim. Pense nisso!

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, saiba que existe apoio disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito, confidencial e 24 horas por dia pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.

Micéia Izidoro é psicopedagoga Clínica e Institucional, Neuropsicopedagoga Clínica e pós-graduada em ABA