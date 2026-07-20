O propósito é oferecer aos participantes uma experiência de pesquisa e criação cênica, incentivando-os a explorar diferentes possibilidades de interpretação e experimentação artística. Para a assistente de direção da Companhia de Teatro de Jundiaí, Aline Samsa, a receptividade da primeira edição reforçou a importância da iniciativa.

A Companhia de Teatro de Jundiaí está com inscrições abertas para a segunda edição do projeto’ Leituras Encenadas’. Desta vez, a proposta será dedicada à obra do dramaturgo Nelson Rodrigues.

“A resposta foi muito bonita, tanto dos artistas que construíram a leitura quanto do público que esteve presente. Isso mostra o quanto iniciativas como essa fortalecem a nossa cena artística e criam novos encontros”, destaca.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line. São oferecidas 30 vagas, sendo 20 destinadas a atores e atrizes e 10 para participantes de outras linguagens artísticas, como audiovisual, fotografia, cenografia e demais áreas das artes.

Apresentação aberta ao público

Os encontros serão realizados na Sala Railway, no Espaço Expressa, nos dias 4, 11, 20 e 25 de agosto. O projeto será encerrado no dia 27 de agosto, com duas apresentações abertas ao público, que irão compartilhar o processo criativo, as descobertas e os resultados desenvolvidos ao longo da experiência.