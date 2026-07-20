A Companhia de Teatro de Jundiaí está com inscrições abertas para a segunda edição do projeto’ Leituras Encenadas’. Desta vez, a proposta será dedicada à obra do dramaturgo Nelson Rodrigues.
O propósito é oferecer aos participantes uma experiência de pesquisa e criação cênica, incentivando-os a explorar diferentes possibilidades de interpretação e experimentação artística. Para a assistente de direção da Companhia de Teatro de Jundiaí, Aline Samsa, a receptividade da primeira edição reforçou a importância da iniciativa.
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“A resposta foi muito bonita, tanto dos artistas que construíram a leitura quanto do público que esteve presente. Isso mostra o quanto iniciativas como essa fortalecem a nossa cena artística e criam novos encontros”, destaca.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line. São oferecidas 30 vagas, sendo 20 destinadas a atores e atrizes e 10 para participantes de outras linguagens artísticas, como audiovisual, fotografia, cenografia e demais áreas das artes.
Apresentação aberta ao público
Os encontros serão realizados na Sala Railway, no Espaço Expressa, nos dias 4, 11, 20 e 25 de agosto. O projeto será encerrado no dia 27 de agosto, com duas apresentações abertas ao público, que irão compartilhar o processo criativo, as descobertas e os resultados desenvolvidos ao longo da experiência.
A ação integra o projeto ‘Cia Convida’, iniciativa da Companhia de Teatro de Jundiaí voltada à aproximação entre os corpos artísticos do município e a comunidade. A diretora artística da Companhia, Ellen Navarro, destaca o caráter colaborativo da proposta.
“O projeto ‘Cia Convida’ viabiliza um ambiente de criação mútua, no qual os artistas convidados se sintam à vontade para trocar conhecimentos, pesquisar diferentes técnicas e conhecer profissionais de diversas linguagens artísticas”, destaca.
A Companhia de Teatro de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura, criado em 2010 com o objetivo de ampliar a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela Prefeitura e valorizar a produção artística do município.
Serviço
2ª edição do projeto Leituras Encenadas – Cia Convida
Inscrições (vagas limitadas): Formulário
Encontros: 4/08, 11/08, 20/08 e 25/08
Apresentações: 27/08
Local: Sala Railway – Espaço Expressa - Avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro
Gratuito!