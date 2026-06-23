Na quinta-feira (25), o Espaço Expressa será palco de uma experiência sensível e intimista com o teatro. A Companhia de Teatro de Jundiaí estreia o projeto ‘Cia Convida – Leitura Encenada’ com o espetáculo “Bodas de Sangue ou R:273, G:33, B:0”, proporcionando ao público uma aproximação ainda maior com a obra e com a linguagem teatral. Sob a direção de Ellen Navarro, o espetáculo será realizado às 19h30, com entrada gratuita e retirada de ingressos no local.

Inspirada na obra escrita em 1933 pelo poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca, a montagem revisita uma tragédia marcada por paixão proibida, honra, destino e morte. O espetáculo propõe um encontro sensível com o universo do autor, resgatando suas inquietações e sua influência na história da arte.

Por meio do canto e da dança, o elenco constrói uma dramaturgia fragmentada, na qual o sangue surge como símbolo do destino e da permanência ao longo do tempo. O resultado é um diálogo entre o trágico passado e o presente, refletindo sobre a própria condição humana.