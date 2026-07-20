O município de Cajamar foi selecionado para receber a Oficina Lúdica de Fotografia, que integra o projeto Cine Sustentável Sabesp Kuará. A atividade será realizada no dia 6 de agosto, é gratuita e está com inscrições abertas para pessoas a partir de 12 anos, sem limite máximo de idade.
Realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Sabesp e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cajamar, a oficina tem como objetivo ensinar noções básicas de fotografia e técnicas simples para que os participantes registrem o meio ambiente, o cotidiano e a identidade da comunidade, incentivando um novo olhar sobre o lugar onde vivem.
A programação reúne atividades teóricas e práticas, e todo o material necessário será disponibilizado gratuitamente pela organização. Ao todo, são 24 vagas disponíveis.
A oficina acontecerá no dia 6 de agosto, das 8h às 12h, na Câmara Municipal de Cajamar, localizada na avenida Professor Valter Ribas de Andrade, 555, Vila Nova. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla.
Serviço
Oficina Lúdica de Fotografia
Data: 6 de agosto de 2026
Horário: das 8h às 12h
Local: Câmara Municipal de Cajamar – avenida Professor Valter Ribas de Andrade, 555 – Vila Nova
Público: a partir de 12 anos (sem limite de idade)
Vagas: 24
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-ludica-de-fotografia/3503794