O município de Cajamar foi selecionado para receber a Oficina Lúdica de Fotografia, que integra o projeto Cine Sustentável Sabesp Kuará. A atividade será realizada no dia 6 de agosto, é gratuita e está com inscrições abertas para pessoas a partir de 12 anos, sem limite máximo de idade.

Realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Sabesp e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cajamar, a oficina tem como objetivo ensinar noções básicas de fotografia e técnicas simples para que os participantes registrem o meio ambiente, o cotidiano e a identidade da comunidade, incentivando um novo olhar sobre o lugar onde vivem.

A programação reúne atividades teóricas e práticas, e todo o material necessário será disponibilizado gratuitamente pela organização. Ao todo, são 24 vagas disponíveis.