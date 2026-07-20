Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão apreenderam uma pistola com numeração suprimida e 37 munições escondidas na caixa de ar de um veículo Palio, em uma oficina mecânica na Vila dos Barbudos, em Cabreúva. O caso aconteceu na madrugada deste domingo.
A PM foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo no bairro. As equipes foram até o local, mas não localizaram ninguém.
Quando deixavam a região, os policiais receberam novas informações de que o autor dos disparos havia fugido de carro momentos antes da chegada das viaturas e escondido a arma utilizada, na caixa de ar de um veículo estacionado em uma oficina do mesmo bairro.
Enquanto uma equipe iniciou buscas pelo suspeito, outra foi até a oficina. Como a porta do imóvel estava aberta e havia fundada suspeita, os policiais ingressaram no local e localizaram a pistola e as munições no veículo indicado.
O armamento e as munições foram apreendidos e apresentados na delegacia. O suspeito dos disparos não foi localizado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.