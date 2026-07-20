Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão apreenderam uma pistola com numeração suprimida e 37 munições escondidas na caixa de ar de um veículo Palio, em uma oficina mecânica na Vila dos Barbudos, em Cabreúva. O caso aconteceu na madrugada deste domingo.

A PM foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo no bairro. As equipes foram até o local, mas não localizaram ninguém.

Quando deixavam a região, os policiais receberam novas informações de que o autor dos disparos havia fugido de carro momentos antes da chegada das viaturas e escondido a arma utilizada, na caixa de ar de um veículo estacionado em uma oficina do mesmo bairro.