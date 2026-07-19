O estado de São Paulo alcançou 13.268 empresas exportadoras em 2025, maior número já registrado em 15 anos, de acordo com o Relatório Anual de Comércio Exterior por Porte de Empresas da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O número representa quase 45% do total do país (29.818). O resultado reforça a posição do estado como principal polo exportador do Brasil. O avanço foi registrado em todos os portes empresariais, o que evidencia um ambiente de negócios favorável à internacionalização.

Entre as microempresas e MEIs, o número de exportadoras passou de 2.240 para 2.312 - 37,5% do total de 6.167. Já entre as pequenas empresas, o total subiu de 2.425 para 2.484 (44% do total de 5.655). As médias e grandes empresas, que concentram o maior volume de exportações, passaram de 8.200 para 8.472 - 48% do total de 17.764.