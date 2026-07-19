O estado de São Paulo alcançou 13.268 empresas exportadoras em 2025, maior número já registrado em 15 anos, de acordo com o Relatório Anual de Comércio Exterior por Porte de Empresas da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
O número representa quase 45% do total do país (29.818). O resultado reforça a posição do estado como principal polo exportador do Brasil. O avanço foi registrado em todos os portes empresariais, o que evidencia um ambiente de negócios favorável à internacionalização.
Entre as microempresas e MEIs, o número de exportadoras passou de 2.240 para 2.312 - 37,5% do total de 6.167. Já entre as pequenas empresas, o total subiu de 2.425 para 2.484 (44% do total de 5.655). As médias e grandes empresas, que concentram o maior volume de exportações, passaram de 8.200 para 8.472 - 48% do total de 17.764.
LEIA MAIS:
- Crescem 15% as inscrições para abertura de comércio em Jundiaí
- ACE e Ciesp articulam fortalecimento de conexões entre empresas
Os números refletem o fortalecimento da base exportadora paulista e a ampliação das oportunidades para empresas de diferentes setores e portes acessarem o mercado internacional. Já o número de novas empresas criadas no estado de São Paulo bateu recorde ano a ano desde 2023.
O total até fevereiro deste ano chega a 1,9 milhão de novos negócios, quase 14% do total no país. Os números são da Fundação Seade. O desempenho é atribuído pelo Governo do Estado ao programa ‘SP na Direção Certa’, lançado em 2023, que reúne medidas de modernização da administração pública, desburocratização, ampliação dos serviços digitais, concessões, parcerias público-privadas, desestatizações e atração de investimentos.
Empreendedores interessados em ampliar a atuação no mercado internacional podem se inscrever, até 24 de julho, no ‘Exporta SP’, programa gratuito da InvestSP voltado à capacitação de micro, pequenas e médias empresas e produtores rurais. Com duração de três meses e formato 100% on-line, a iniciativa oferece workshops, mentorias e orientação prática sobre inteligência comercial, formação de preços, marketing, vendas e planejamento para exportação. As aulas da nova turma começam em 25 de agosto.