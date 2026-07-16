Durante o encontro, Orlando apresentou algumas das soluções oferecidas pela ACE aos associados, como o grupo de networking Unace, além de iniciativas voltadas à geração de negócios, entre elas as Rodadas de Negócios e os Cafés de Negócios. Segundo ele, uma das metas da atual gestão é aproximar empresas do comércio da indústria e valorizar fornecedores locais.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Jundiaí deram um passo para fortalecer a integração entre o comércio e a indústria. Em reunião realizada na sede do Ciesp, o presidente da ACE, Orlando Fabrício, e a gestora Sandra Girardi Melchíades foram recebidos pelo diretor titular da entidade, Alexandro Zavarizi, e pela gerente regional, Cássia Maria Stuchi.

"A indústria tem uma série de demandas por produtos e serviços que podem ser atendidas por empresas de Jundiaí. Muitas vezes, as soluções para as demandas estão na própria cidade, mas não chegam ao conhecimento das indústrias", disse Orlando.

Alexandro afirmou que uma Rodada de Negócios realizada em parceria pode contribuir para essa aproximação entre as empresas dos dois setores. Ele explicou que o modelo adotado pelo Ciesp reúne empresas âncoras, que divulgam antecipadamente os produtos e serviços que desejam adquirir e participam do evento com seus compradores. "Se tivermos 30 empresas âncoras, é como se cada fornecedor tivesse a oportunidade de realizar 30 reuniões de negócios em um único dia", explicou.

Ao final da reunião, os representantes das duas entidades alinharam o compromisso de aprofundar as tratativas para viabilizar uma Rodada de Negócios em parceria, para criar novas oportunidades comerciais e fortalecer o relacionamento entre comércio e indústria, beneficiando associados da ACE e do Ciesp.

