19 de julho de 2026
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7 PESSOAS E 3 CARROS

Dois homens são presos por embriaguez ao volante na 9 de Julho


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O acidente envolveu três carros e sete pessoas, duas delas sofreram ferimentos leves
O acidente envolveu três carros e sete pessoas, duas delas sofreram ferimentos leves

Dois homens foram presos por embriaguez ao volante após o registro de um acidente na avenida Nove de Julho, no Centro de Jundiaí, durante a madrugada deste domingo (19). De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu três carros e sete pessoas, duas delas com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PM, os dois motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas apresentavam sinais evidentes de embriaguez e foram autuados conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As pessoas feriadas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para exames em uma unidade de saúde local, medicadas e liberadas em seguida.

A perícia técnica compareceu ao local do acidente. Os suspeitos foram presos e levados à delegacia, onde tiveram a prisão ratificada por embriaguez ao volante. Os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado.

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