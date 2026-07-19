Dois homens foram presos por embriaguez ao volante após o registro de um acidente na avenida Nove de Julho, no Centro de Jundiaí, durante a madrugada deste domingo (19). De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu três carros e sete pessoas, duas delas com ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PM, os dois motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas apresentavam sinais evidentes de embriaguez e foram autuados conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As pessoas feriadas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para exames em uma unidade de saúde local, medicadas e liberadas em seguida.