Após o alerta do Muralha Paulista, o Apoio Tático da GM prendeu neste sábado (18) um indivíduo procurado pela Justiça. De acordo com as informações, o indivíduo foi avistado acessando o transporte público e a equipe o seguiu até o Terminal da Vila Arens.

Assim que a equipe chegou ao terminal, o indivíduo foi abordado dentro do ônibus e, mesmo não tendo nada ilícito no momento, durante a consulta de antecedentes criminais foi constatado que o mesmo havia passagem criminal por porte de arma, além de dois mandatos de prisão em aberto referentes aos artigos 50 e 51 da lei 6766, ou seja, Lei de Parcelamento de Solo ou venda de lotes sem autorização. Ele foi conduzido à delegacia e fica à disposição da Justiça.

Segundo as informações ele vendia lotes de terrenos em Mirassol, interior de São Paulo, sem que fosse proprietário dos mesmos. Muitas pessoas que compraram os lotes ainda aguardam para rever o dinheiro.