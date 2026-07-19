19 de julho de 2026
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PELA FORÇA TÁTICA

Foi dar um 'rolê' de moto e acabou preso por receptação

Por REDAÇÃO | JORNAL DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO PM
A moto fruto de roubo foi recolhida e o motorista preso
A moto fruto de roubo foi recolhida e o motorista preso

Policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão (BPMi) prenderam na noite deste sábado (18) um homem por receptação. Segundo as informações, o indivíduo havia caído de moto na avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, na região do Retiro, mas pediu para os populares que não ligasse para a polícia já que a mesma era fruto de roubo. 

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática, ao chegar ao local, identificou o motorista em frente a uma adega e, durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém ao ser questionado sobre a motocicleta o motorista admitiu que a mesma era produto de roubo.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão, lido os direitos constitucionais e o mesmo foi apresentado ao plantão policial onde o delegado ratificou a prisão. 

 

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