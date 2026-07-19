21 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Argentina e Espanha decidem a Copa do Mundo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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ANP via Getty Images / Friedemann Vogel/EFE
Final reúne atuais campeãs continental e mundial em duelo pelo título neste domingo
Final reúne atuais campeãs continental e mundial em duelo pelo título neste domingo

Argentina e Espanha disputam neste domingo (19), às 16h, a grande final da Copa do Mundo de 2026, no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey. A decisão coloca frente a frente duas das seleções de melhor campanha no torneio, em busca do título mundial.

Os argentinos tentam conquistar mais uma taça com Lionel Messi, enquanto a Espanha aposta na nova geração liderada por Lamine Yamal para voltar ao topo do futebol mundial.

A partida será realizada nos Estados Unidos e definirá a seleção campeã da edição de 2026, encerrando um mês de competição com expectativa de casa cheia e audiência mundial.

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