O Parque da Uva abre os portões neste fim de semana para a Festa Julina de Jundiaí 2026. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local durante os dois finais de semana de evento - dias 18, 19, 25 e 26 de julho. A promessa é de uma experiência que vai além dos shows nacionais, reunindo cultura, gastronomia, tradição, lazer e entretenimento para todas as idades em um só espaço.

Entre os destaques da programação de abertura está a transmissão da final da Copa no domingo (19), permitindo que o público acompanhe a decisão sem deixar a festa. Na Arena de Shows, alguns dos principais artistas da música brasileira prometem levar milhares de fãs ao Parque da Uva. Amanhã (18), sobem ao palco Gustavo Mioto e Turma do Pagode. E domingo (19) é a vez de Natanzinho Lima.

Já no segundo fim de semana, Ana Castela e Filho do Piseiro comandam a festa no sábado (25), enquanto o grupo Menos é Mais encerra a programação no domingo (26)

Experiências para toda a família