Muito além de um jogo de tabuleiro, o xadrez vem conquistando cada vez mais espaço como modalidade esportiva em Jundiaí. Com treinos semanais, campeonatos regulares e praticantes de diferentes idades, o esporte intelectual tem ampliado seu alcance na cidade e mostrado que estratégia, concentração e planejamento podem ser desenvolvidos em qualquer fase da vida.
Presidente do Clube de Xadrez de Jundiaí e técnico do Time Jundiaí, Iliandro Oliveira acompanha esse crescimento de perto. Segundo ele, a modalidade reúne atletas iniciantes e experientes, além de receber participantes de toda a Região Metropolitana de Jundiaí nos encontros realizados semanalmente na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, na Vila Arens.
A ligação de Iliandro com o esporte começou aos 17 anos. Depois de aprender as regras, ele percebeu que tinha poucos adversários para jogar e passou a ensinar familiares e amigos. O que começou como uma forma de encontrar parceiros para as partidas acabou se transformando em uma trajetória dedicada ao ensino e ao desenvolvimento do xadrez.
Para o treinador, o esporte ainda enfrenta o desafio de quebrar a imagem de que é apenas um passatempo. Ele explica que o xadrez faz parte dos chamados esportes intelectuais, nos quais o principal esforço está na capacidade de raciocínio, planejamento e tomada de decisões.
Segundo Iliandro, uma das características que tornam a modalidade única é a possibilidade de atletas de diferentes gerações competirem em igualdade de condições. “É um dos poucos esportes em que uma criança pode enfrentar um jogador muito mais velho em competições de alto nível”, destaca.
Ele lembra ainda que o xadrez possui uma estrutura esportiva consolidada internacionalmente, com competições organizadas em diversos países e uma Olimpíada própria, que reúne representantes de mais de 100 nações.
Os benefícios da modalidade, segundo o presidente do clube, aparecem em todas as fases da vida. Nas crianças, o xadrez contribui para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e auxilia na formação de novas conexões cerebrais. Já para os adultos, favorece a concentração, o planejamento e a tomada de decisões.
Na terceira idade, a prática também pode ser uma aliada da saúde. Iliandro explica que o jogo é utilizado como ferramenta complementar em atividades voltadas ao estímulo da memória e do raciocínio, além de auxiliar pessoas com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, sempre associado ao acompanhamento profissional.
O treinador afirma que diversos estudos reforçam os benefícios do xadrez para o desenvolvimento intelectual. Para ele, a modalidade vem sendo cada vez mais valorizada não apenas como esporte, mas também como instrumento educacional e de estímulo às funções cognitivas.
Além das habilidades técnicas, Iliandro acredita que o aprendizado ultrapassa o tabuleiro. Planejamento, paciência e capacidade de tomar decisões sob pressão são competências desenvolvidas durante as partidas e que podem ser aplicadas no cotidiano, seja nos estudos, no trabalho ou na vida pessoal.
Ao contrário do que muitos imaginam, não existe idade ideal para começar. Segundo ele, qualquer pessoa pode aprender a jogar. Atualmente, o clube conta com alunos de apenas 3 anos e também praticantes com 90 anos, mostrando que o xadrez pode acompanhar o desenvolvimento ao longo de toda a vida.
Em Jundiaí, a modalidade vive um momento de expansão. Além dos treinos semanais, a cidade recebe regularmente competições, entre elas o Jundiaí Chess Open, realizado anualmente no Mercadão da Ferroviários. Para Iliandro, o crescimento do esporte está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido pelo clube, que mantém as portas abertas para jogadores de todos os níveis, desde iniciantes até atletas de alto rendimento, fortalecendo o xadrez na região.