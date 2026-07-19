Muito além de um jogo de tabuleiro, o xadrez vem conquistando cada vez mais espaço como modalidade esportiva em Jundiaí. Com treinos semanais, campeonatos regulares e praticantes de diferentes idades, o esporte intelectual tem ampliado seu alcance na cidade e mostrado que estratégia, concentração e planejamento podem ser desenvolvidos em qualquer fase da vida.

Presidente do Clube de Xadrez de Jundiaí e técnico do Time Jundiaí, Iliandro Oliveira acompanha esse crescimento de perto. Segundo ele, a modalidade reúne atletas iniciantes e experientes, além de receber participantes de toda a Região Metropolitana de Jundiaí nos encontros realizados semanalmente na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, na Vila Arens.

A ligação de Iliandro com o esporte começou aos 17 anos. Depois de aprender as regras, ele percebeu que tinha poucos adversários para jogar e passou a ensinar familiares e amigos. O que começou como uma forma de encontrar parceiros para as partidas acabou se transformando em uma trajetória dedicada ao ensino e ao desenvolvimento do xadrez.