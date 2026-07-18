Durante patrulhamento na região do Vista Alegre, próximo ao Cecap, os Gms do Apoio Tático, Zarantonello, F.Santos, Fialho e Abreu, se depararam com um veículo que transitava pelo local, porém, ao avistar a viatura o motorista acelerou pelas ruas do bairro. A equipe acompanhou o veículo até que percebeu que o motorista jogou alguns pacotes pela rua.
Segundo as informações, um GM desceu da viatura para recolher os pacotes e os demais seguiram em perseguição ao motorista. O indivíduo teria pulado do carro e seguido por uma mata, mas não foi possível o acompanhamento do mesmo.
Ainda segundo as informações, apesar de ter fugido, o motorista é morador do bairro e, segundo a equipe, foi deixado para trás uma mochila com entorpecentes, além dos documentos e celular. Uma pessoa teria ligado vários vezes no celular do motorista e, ao chegar na casa apontada pelos moradores, a ex-esposa informou que ele é quem abastecia o ponto de drogas do bairro.
Na ocasião foram apreeendidos interior da casa, mais precisamente na garagem, mais mais entorpecentes. A ex-esposa alegou que não sabia o que tinha no imóvel, mas a equipe, depois de algumas perguntas, já observou que ela estava omitindo as informações. Diante dos fatos foi conduzida à Central de Flagrantes. O veículo foi apreendido, assim como 3 quilos e 200 gramas de drogas. A mulher também será investigada.
APOIO
Os guardas que atuaram na ocorrência contaram com apoio dos GMs Molero, Aparecido, Franciane e Deivit (Apoio Tático) e GMs Icaro, De Castro e Willians (Operações com Cães).