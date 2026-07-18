Na próxima quarta-feira (22), Jundiaí recebe a ação ‘Conecta Carreiras’, uma oportunidade para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho e deseja expandir contatos, além de ofertar oportunidades de conhecimento sobre os processos de seleção para obter êxito em contratações.
A programação foi pensada para diferentes fases da vida profissional, incluindo jovens em busca do primeiro emprego ou estágio, trabalhadores interessados em recolocação, pessoas em transição de carreira, estudantes, ex-alunos e moradores de Jundiaí e região que desejam se preparar melhor para processos seletivos.
Qualificação
Com forte presença nos setores de serviços, comércio, logística e indústria, Jundiaí reúne um mercado de trabalho diversificado. Nesse cenário, o Conecta Carreiras busca atuar como ponte entre a procura por talentos e a necessidade de preparação contínua dos profissionais.
Dados do Novo Caged indicam que Jundiaí encerrou 2025 com saldo positivo de 3.210 empregos com carteira assinada, resultado de 117.928 admissões e 114.718 desligamentos. A cidade também iniciou 2026 com saldo positivo de 1.421 postos formais nos primeiros meses do ano, reforçando a demanda por ações que conectem crescimento econômico, qualificação e acesso às oportunidades.
Pensando neste cenário, o ‘Conecta Carreiras’ ofertará ao longo do dia a consulta de vagas, cadastro de currículos e conversas com profissionais das áreas de recrutamento e seleção. Também estão previstas orientações para aprimoramento do perfil no LinkedIn, simulações de entrevistas com feedback, produção de foto profissional, atividades sobre o uso responsável de inteligência artificial na carreira e espaços de networking.
Encerramento
O ‘Conecta Carreiras’ será encerrado com uma palestra sobre empregabilidade e transformações no mercado de trabalho, abordando competências valorizadas pelas organizações, mudanças nos processos seletivos e caminhos de preparação para os próximos anos.
O evento, promovido pela Universidade Anhembi, é gratuito, aberto à comunidade mediante inscrição antecipada e será realizado das 10h às 22h, na Unidade Acadêmica de Jundiaí, localizada na rua Bernardino de Campos, 166, Centro.
Serviço
Conecta Carreiras
Evento gratuito e aberto à comunidade
Data: 22/07
Horário: das 10 às 20 horas
Local: Universidade Anhembi Morumbi - Unidade Acadêmica de Jundiaí (rua Bernardino de Campos, 166, Centro)
Faça sua inscrição prévia: CLICA AQUI