Na próxima quarta-feira (22), Jundiaí recebe a ação ‘Conecta Carreiras’, uma oportunidade para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho e deseja expandir contatos, além de ofertar oportunidades de conhecimento sobre os processos de seleção para obter êxito em contratações.

A programação foi pensada para diferentes fases da vida profissional, incluindo jovens em busca do primeiro emprego ou estágio, trabalhadores interessados em recolocação, pessoas em transição de carreira, estudantes, ex-alunos e moradores de Jundiaí e região que desejam se preparar melhor para processos seletivos.

Qualificação

Com forte presença nos setores de serviços, comércio, logística e indústria, Jundiaí reúne um mercado de trabalho diversificado. Nesse cenário, o Conecta Carreiras busca atuar como ponte entre a procura por talentos e a necessidade de preparação contínua dos profissionais.