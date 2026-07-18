A Copa Paulista começa neste fim de semana e representa mais do que um torneio estadual. O campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, abrindo caminho para o retorno ao cenário nacional.

Para o Paulista, que estreia diante do Primavera neste sábado (18), às 15h, no estádio Jayme Cintra, a competição é vista como uma das principais oportunidades de recolocar o clube em uma divisão nacional. O Galo conquistou esse direito em 2005, quando venceu a Copa do Brasil, mas atualmente busca reconstruir seu espaço no futebol brasileiro.

Além da premiação esportiva, a classificação para a Série D amplia a visibilidade do clube, aumenta o número de partidas na temporada seguinte e fortalece o planejamento para futuras campanhas. Por isso, a Copa Paulista se tornou um dos objetivos mais importantes do calendário alvinegro em 2026.