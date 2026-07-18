20 de julho de 2026
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RETORNO DO GALO

Copa Paulista abre caminho para volta nacional

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Competição estadual garante vaga na Série D do Brasileiro e representa oportunidade para clubes retomarem o calendário nacional
Competição estadual garante vaga na Série D do Brasileiro e representa oportunidade para clubes retomarem o calendário nacional

A Copa Paulista começa neste fim de semana e representa mais do que um torneio estadual. O campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, abrindo caminho para o retorno ao cenário nacional. 

Para o Paulista, que estreia diante do Primavera neste sábado (18), às 15h, no estádio Jayme Cintra, a competição é vista como uma das principais oportunidades de recolocar o clube em uma divisão nacional. O Galo conquistou esse direito em 2005, quando venceu a Copa do Brasil, mas atualmente busca reconstruir seu espaço no futebol brasileiro. 

Além da premiação esportiva, a classificação para a Série D amplia a visibilidade do clube, aumenta o número de partidas na temporada seguinte e fortalece o planejamento para futuras campanhas. Por isso, a Copa Paulista se tornou um dos objetivos mais importantes do calendário alvinegro em 2026. 

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