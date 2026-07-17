Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (17) no São Camilo, em Jundiaí. Com eles foram apreendidos rádios comunicadores, dinheiro, telefone celular e drogas.

A ação foi realizada por equipes de Rádio Patrulhamento com Motociclistas da 1ª Companhia do 49° BPM/I durante patrulhamento ostensivo e preventivo na rua Pedro Ravanhani. De acordo com a PM, os militares avistaram os dois suspeitos em atitude suspeita, um com uma sacola plástica e o outro com um rádio comunicador.

Ainda segundo a PM, ao perceberem a presença da equipe policial os homens tentaram fugir por uma viela, mas foram alcançados e abordados. Com eles foi localizada uma sacola contendo drogas já prontas para o comércio – 164 gramas de cocaína, 152 gramas de crack e 342 gramas de maconha – R$ 326,00 em dinheiro, um aparelho celular e três rádios comunicadores.