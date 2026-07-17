A empresa de logística Total Express promove, ao longo de julho, uma ampla movimentação de recrutamento e seleção em suas unidades em São Paulo, Grande São Paulo e na Região Metropolitana de Jundiaí. Para a região de Jundiaí, especificamente, serão mais de 300 vagas em regime de contratação efetiva. No caso específico de Jundiaí, ainda, todas as oportunidades são para jornada em escala 5x2.

As oportunidades são majoritariamente para o cargo de Auxiliar de Operações, com requisito de ensino médio completo. Entre os benefícios oferecidos estão a remuneração fixa de R$ 1.957, vale-refeição (VR) ou refeitório no local, assistência médica e odontológica, seguro de vida, dia de descanso no mês de aniversário, parceria com academias, além de bonificação mensal atrelada à assiduidade para algumas unidades e participação nos lucros (PLR).

A iniciativa faz parte de um movimento estratégico de antecipação do recrutamento de profissionais para os momentos de maior demanda no calendário do setor de logística, com o objetivo de preparar as operações para os picos de movimentação do segundo semestre, como o Dia das Crianças, em outubro, e a Black Friday, em novembro.