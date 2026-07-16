Muito além da internação, a Fundação Casa desenvolve em Jundiaí um trabalho voltado à ressocialização de adolescentes por meio da unidade de semiliberdade, localizada na Vila Progresso. Pouco conhecida pela população, a estrutura atende jovens que cumprem medida socioeducativa com uma proposta diferente do regime fechado, permitindo que eles mantenham a rotina de estudos, participem de cursos e atividades externas, retornando à unidade apenas para pernoitar. Em Jundiaí, a unidade atende atualmente 19 adolescentes do sexo masculino, com idades entre 14 e 19 anos. O atendimento é voltado para jovens de Jundiaí e da Região.

A semiliberdade é uma medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aplicada a adolescentes que cometeram atos infracionais. Diferentemente da internação, em que o jovem permanece dentro da unidade, o modelo permite maior convivência com a sociedade, com acesso à escola, capacitação profissional e atividades que contribuem para a reinserção social. Nos finais de semana, os adolescentes permanecem com suas famílias, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

Antes do modelo atual, Jundiaí chegou a contar com uma unidade de internação da Fundação Casa, voltada ao atendimento de adolescentes em regime fechado localizado no Corrupira. O espaço encerrou as atividades em 2020 e, desde então, o município mantém o atendimento por meio da semiliberdade. Os adolescentes do município que precisam cumprir medida socioeducativa em regime fechado são encaminhados para outras unidades do Estado. Após os 21 anos, deixam de ser aplicadas as medidas socioeducativas previstas no ECA.