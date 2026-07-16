A feira chega à sua quarta edição oferecendo ao público uma programação diversificada, com comercialização de quadros, esculturas, ilustrações, livros, discos de vinil, antiguidades, peças colecionáveis, joias e bijuterias artesanais, mandalas, itens de costura criativa, papelaria, doces, cafés e diversos produtos produzidos por empreendedores locais.

A Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), no Centro, recebe neste domingo (19) mais uma edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. Com entrada gratuita, o evento acontece das 9h às 14h e reúne artistas, escritores, artesãos, colecionadores e antiquários em um espaço dedicado à cultura, à economia criativa e à valorização da produção local.

Nesta edição, também participam escritores independentes de Jundiaí e coletivos literários, que apresentam uma ampla seleção de obras da literatura nacional, ampliando as opções para os visitantes e fortalecendo o incentivo à leitura e à produção cultural do município.

Além de estimular a economia criativa, a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades promove a preservação da memória por meio das peças históricas e colecionáveis, ao mesmo tempo em que incentiva a ocupação dos espaços públicos e o convívio entre moradores e visitantes no Centro da cidade.

Serviço

Feira de Artes Plásticas e Antiguidades

Data: 19/07

Horário: das 9h às 14h

Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Centro

Entrada gratuita!