17 de julho de 2026
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FURTO

Suspeitos são detidos, mas liberados na condição de investigados

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os três foram conduzidos ao DP, onde foram qualificados e liberados
Os três foram conduzidos ao DP, onde foram qualificados e liberados

Três homens suspeitos de furtar fios em Cabreúva foram detidos por guardas municipais após uma perseguição pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

Os GMs receberam informações sobre o crime e realizaram um cerco na cidade. O veículo utilizado pelos suspeitos foi localizado em trânsito e recebeu ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor.

Durante a fuga, o grupo acessou a rodovia, atingiu a cancela do pedágio e seguiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas. A perseguição só terminou quando o motorista bateu o carro contra uma das viaturas da Guarda Municipal.

No interior do veículo foram encontradas apenas ferramentas, que podem ter sido utilizadas na prática do crime.

Os três homens foram conduzidos à delegacia, onde foram qualificados como investigados e liberados. Os celulares apreendidos com eles serão encaminhados para perícia como parte das investigações.

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