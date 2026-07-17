Três homens suspeitos de furtar fios em Cabreúva foram detidos por guardas municipais após uma perseguição pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

Os GMs receberam informações sobre o crime e realizaram um cerco na cidade. O veículo utilizado pelos suspeitos foi localizado em trânsito e recebeu ordem de parada, que foi ignorada pelo condutor.

Durante a fuga, o grupo acessou a rodovia, atingiu a cancela do pedágio e seguiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas. A perseguição só terminou quando o motorista bateu o carro contra uma das viaturas da Guarda Municipal.