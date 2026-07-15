Na próxima sexta-feira (17), o Centro de Jundiaí será palco da edição especial do ‘Sexta no Centro’, em comemoração ao Dia Mundial do Rock. A programação gratuita marca o início das atividades do ‘Festival de Inverno de Jundiaí’, que reunirá música, gastronomia, lazer e atrações culturais em dois finais de semana.
A programação começa às 18h, com a banda AgnusRock, que apresenta um repertório repleto de clássicos do rock internacional. Às 20h, a noite segue com Danielzito e Banda Rock Seixas, em um tributo a Raul Seixas, um dos maiores nomes da música brasileira.
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Além da programação musical, o Festival de Inverno transforma o Centro de Jundiaí em um grande espaço de convivência, cultura e entretenimento. Ao longo dos dois finais de semana, o público poderá aproveitar atrações culturais, praça de alimentação, cervejarias artesanais, feira de economia criativa e atividades para toda a família.
O Sexta no Centro é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo valorizar o Centro Histórico, incentivar a ocupação dos espaços públicos e fortalecer a economia local por meio de atrações culturais gratuitas para toda a população.