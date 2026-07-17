17 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Criminoso influente tenta se livrar da cadeia oferecendo dinheiro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso e corrupção ativa
Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso e corrupção ativa

Um criminoso condenado, evadido do sistema prisional e influente no mundo do crime, foi capturado nesta quinta-feira (16), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Enquanto ele era preso, bandidos telefonaram no seu celular e conversaram com os PMs, oferecendo dinheiro para que ele fosse liberado. Ele, por sua vez, também ofereceu vantagem financeira aos PMs, que lhe deram voz de prisão por corrupção ativa.

A PM recebeu informações sobre o paradeiro do procurado e o localizou durante patrulhamento. Na abordagem, ele apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação.

Submetido ao reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, foi identificado como condenado por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo, além de possuir mandado de prisão em aberto.

Ao saberem que ele estava sendo preso, bandidos tentaram intervir e telefonaram para falar com os policiais, oferecendo dinheiro para que ele fosse solto, o que foi recusado.

Como estava com uma das pernas fraturadas, uma ambulância foi acionada para conduzi-lo ao Plantão Policial. Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso e corrupção ativa, além do cumprimento do mandado de prisão.

Após o registro da ocorrência, o homem foi reconduzido ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

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