Um criminoso condenado, evadido do sistema prisional e influente no mundo do crime, foi capturado nesta quinta-feira (16), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Enquanto ele era preso, bandidos telefonaram no seu celular e conversaram com os PMs, oferecendo dinheiro para que ele fosse liberado. Ele, por sua vez, também ofereceu vantagem financeira aos PMs, que lhe deram voz de prisão por corrupção ativa.

A PM recebeu informações sobre o paradeiro do procurado e o localizou durante patrulhamento. Na abordagem, ele apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação.

Submetido ao reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, foi identificado como condenado por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo, além de possuir mandado de prisão em aberto.