O CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, recebeu melhorias na sinalização interna para qualificar a circulação de pedestres e veículos de serviço, além de tornar o espaço mais seguro para atletas, alunos e demais usuários.

O trabalho foi desenvolvido de forma integrada entre as equipes de Esporte e Lazer e de Mobilidade e Transporte. Entre as intervenções estão a substituição das placas de limite de velocidade (20 km/h), a repintura da sinalização horizontal, das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PCDs), a remarcação das faixas de pedestres e das vagas de estacionamento em 45 graus, além da instalação de placas alertando para a presença de pedestres. Também foram colocadas na área interna do Bolão placas alertando a presença de pedestres. A fachada do centro esportivo recebeu nova pintura e a equipe da SMMT também reforçou a pintura da faixa contínua da pista de caminhada no entorno do ginásio principal do equipamento.