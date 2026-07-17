O CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, recebeu melhorias na sinalização interna para qualificar a circulação de pedestres e veículos de serviço, além de tornar o espaço mais seguro para atletas, alunos e demais usuários.
O trabalho foi desenvolvido de forma integrada entre as equipes de Esporte e Lazer e de Mobilidade e Transporte. Entre as intervenções estão a substituição das placas de limite de velocidade (20 km/h), a repintura da sinalização horizontal, das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PCDs), a remarcação das faixas de pedestres e das vagas de estacionamento em 45 graus, além da instalação de placas alertando para a presença de pedestres. Também foram colocadas na área interna do Bolão placas alertando a presença de pedestres. A fachada do centro esportivo recebeu nova pintura e a equipe da SMMT também reforçou a pintura da faixa contínua da pista de caminhada no entorno do ginásio principal do equipamento.
“O Bolão é um dos complexos esportivos mais procurados pela população e precisava destas melhorias. Estamos priorizando a revitalização de todos os equipamentos públicos, incluindo ginásios, gramados, vestiários e áreas internas, gerando assim maior segurança e melhor convívio entre os condutores de automóveis e motos e os pedestres”, disse a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.
“Priorizamos a segurança na mobilidade dos esportistas e dos veículos de serviços que circulam no interior do Bolão. Melhoramos a sinalização como um todo e as marcações dos locais de estacionamento”, emendou a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida.