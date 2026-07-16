O Time Jundiaí encerrou sua participação no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master com 13 medalhas. A competição foi disputada entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro Olímpico, em São Paulo, e reuniu 499 atletas de 16 estados brasileiros.

A delegação jundiaiense contou com sete atletas, todos medalhistas na competição. Os destaques foram Maria do Carmo Viana dos Santos, campeã nos 5.000 metros marcha atlética, Carlos Eduardo Pelosi, ouro nos 100 e 200 metros, e Emerson Dias Mendonça, vencedor no salto em distância e no salto com vara.

Também subiram ao pódio Eliete Aparecida Lorencine Parisi, com duas medalhas de prata, Wilson Orandi de Paula e Maria do Carmo Viana dos Santos, vice-campeões em suas provas, além de Edison Dias Costa e Alécio de Carvalho, que conquistaram medalhas de bronze.