Começa em Jundiaí neste final de semana o Festival de Inverno. Além disso, tem exposições, programação de férias, último final de semana da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, contação de histórias e muito mais na programação. Confira, tome nota e programe-se:
Sexta – 17/7
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Circuito de Infláveis Gigantes
Local: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo
Período: Até 11/8
Entrada gratuita!
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Exposição Urbana
Local: Diversas regiões da Capital
Entrada gratuita!
Obs.: paulistinha.prefeitura.sp.gov.br
Férias no CEU das Artes
Local: CEU das Artes do Vista Alegre – Rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n°
Horário: 16h – Cinema – Filme ‘Stuart Little 2’
17h30 – Presença especial de super-heróis e princesas para abrilhantar o encerramento das atividades
18h – Cerimônia de entrega dos troféus
Evento gratuito!
O Ciro da Alegria, Rick Kelly (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 14h30
Evento gratuito!
Contação de história e vivência: Os Cientistas, Raquel Medeia e Léo Primata
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos
Horário: 15h
Evento gratuito!
Sexta no Centro – Especial Dia Mundial do Rock
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 18h
Evento gratuito!
Recital de Alunos – Professor Valdiner Rossi
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Sábado – 18/07
Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Local: Parque do Morango Duílio Maziero
Data e horários: 18/7 - sábado – de 10h ás 23h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Um quarto de histórias: novas aventuras, Cia Giro no Biombo (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Exibição de curtas de animação, Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Oficina Zootrópio Mágico: Dê vida aos seus desenhos!, Mina Leão e Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h30
Evento gratuito!
Festival de Inverno de Jundiaí
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 14h – Salada Russa
16h30 – Fredy Fevereiro
Evento gratuito!
Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, Cia de Teatro (contação de histórias)
Local: Galeria Olga de Brito - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 16h
Evento gratuito!
Marvel in Concert – Orquestra Filarmônica de Jundiaí
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 17h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Domingo – 19/7
Feira de Artes Plásticas e Antiguidades
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: das 9h às 14h
Evento gratuito!
Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Local: Parque do Morango Duílio Maziero
Data e horários: 19/7 - domingo – de 10h ás 19h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Drible de Letra – Histórias do País do Futebol – Cena 4 (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Festival de Inverno de Jundiaí
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 14h – Evelyn Ariana
18h30 – Velharama
Evento gratuito!