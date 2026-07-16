A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe neste sábado (18) mais uma atividade gratuita voltada à criatividade e ao universo da animação. Após o sucesso da edição anterior, a ilustradora Mina Leão, reconhecida por seu trabalho em Galinha Pintadinha, retorna ao espaço ao lado do quadrinista Marco A. Cortez para ministrar a oficina “Zootrópio Mágico: dê vida aos seus desenhos!”, das 11h30 às 12h30. A participação é gratuita, aberta ao público de todas as idades e não requer inscrição prévia.
Durante a oficina, os participantes irão conhecer um dos primeiros recursos utilizados para criar a ilusão de movimento, muito antes do cinema e da animação digital. A atividade apresenta o funcionamento do zootrópio, dispositivo que utiliza desenhos em sequência para produzir a sensação de animação. Ao final, cada participante poderá montar seu próprio zootrópio e ver seus desenhos ganharem vida de forma lúdica e interativa.
Para Mina Leão, realizar atividades em um espaço como a biblioteca amplia o acesso à arte e estimula a imaginação. “Levar oficinas para a biblioteca é uma forma de aproximar arte, imaginação e conhecimento, mostrando que grandes histórias podem nascer de um simples desenho”, destaca.
Coordenador do projeto e autor de obras como Senninha, Marco A. Cortez ressalta o retorno positivo do público às atividades promovidas na biblioteca. “A adesão tem sido excelente, o que mostra o interesse das pessoas em vivenciar experiências criativas e aprender novas formas de expressão. Ver a biblioteca ocupada por crianças, jovens e adultos criando juntos reforça a importância de iniciativas como essa”, afirma.
Além de incentivar a experimentação artística, a iniciativa fortalece o papel da Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot como espaço de convivência, formação cultural e democratização do acesso à arte para toda a comunidade.
Exibição gratuita de curtas infantis
Antes da oficina, às 10h30, o público também poderá acompanhar mais uma sessão gratuita de curta-metragens infantis promovida por Marco A. Cortez. Nesta edição, serão exibidos filmes que abordam a ludicidade da infância.
A programação integra um projeto desenvolvido ao longo do ano na biblioteca. As próximas datas e atrações podem ser conferidas na agenda cultural do portal da Cultura.
Serviço
Oficina “Zootrópio Mágico: Dê vida aos seus desenhos!”
Com: Mina Leão e Marco A. Cortez
Data: 18 de julho (sábado)
Horário: das 11h30 às 12h30
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot (avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos)
Entrada gratuita, sem necessidade de inscrição prévia