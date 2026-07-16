A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe neste sábado (18) mais uma atividade gratuita voltada à criatividade e ao universo da animação. Após o sucesso da edição anterior, a ilustradora Mina Leão, reconhecida por seu trabalho em Galinha Pintadinha, retorna ao espaço ao lado do quadrinista Marco A. Cortez para ministrar a oficina “Zootrópio Mágico: dê vida aos seus desenhos!”, das 11h30 às 12h30. A participação é gratuita, aberta ao público de todas as idades e não requer inscrição prévia.

Durante a oficina, os participantes irão conhecer um dos primeiros recursos utilizados para criar a ilusão de movimento, muito antes do cinema e da animação digital. A atividade apresenta o funcionamento do zootrópio, dispositivo que utiliza desenhos em sequência para produzir a sensação de animação. Ao final, cada participante poderá montar seu próprio zootrópio e ver seus desenhos ganharem vida de forma lúdica e interativa.