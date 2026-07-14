Os interessados em ingressar na carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm até esta quarta-feira (15) para realizar a inscrição no concurso público para Cadete PM. A remuneração básica inicial é de R$ 5.460,65.
Ao todo, são oferecidas 200 vagas destinadas ao ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) para candidatos dos sexos masculino e feminino, com idades entre 17 e 30 anos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00, e o processo deve ser realizado exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.
O Curso de Formação de Oficiais prepara os futuros líderes da Polícia Militar, capacitando-os para o exercício das atividades de comando, gestão e policiamento ostensivo em todo o estado de São Paulo.
Os candidatos podem consultar o edital completo, os requisitos para participação e demais informações no portal oficial de concursos da Polícia Militar. Também é possível acessar diretamente a página de inscrições pelo site da Vunesp.
Inscrições para Aluno-Soldado seguem abertas
Além do concurso para Cadete PM, a Polícia Militar também está com inscrições abertas para o concurso de Aluno-Soldado PM.
O certame oferece 2 mil vagas para ingresso no Quadro de Praças (QP), com remuneração básica inicial de R$ 5.482,51. As inscrições seguem até 21 de agosto de 2026, com taxa de inscrição de R$ 100,00, e também são realizadas por meio da Fundação Vunesp.