Os interessados em ingressar na carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm até esta quarta-feira (15) para realizar a inscrição no concurso público para Cadete PM. A remuneração básica inicial é de R$ 5.460,65.

Ao todo, são oferecidas 200 vagas destinadas ao ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) para candidatos dos sexos masculino e feminino, com idades entre 17 e 30 anos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00, e o processo deve ser realizado exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

O Curso de Formação de Oficiais prepara os futuros líderes da Polícia Militar, capacitando-os para o exercício das atividades de comando, gestão e policiamento ostensivo em todo o estado de São Paulo.