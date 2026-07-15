1- A geografia do futebol mudou?



As três seleções mundiais que são as maiores campeãs de Copas do Mundo são:Brasil (5 títulos), Itália (4) e Alemanha (4).

Curiosamente, nas quartas-de-final em 2026, nenhuma delas está lá (lembrando que a Itália nem se classificou). A pergunta é: a geografia do futebol mundial está mudando, ou é só uma “fase ruim” das três?

2 - Ancelotti faria um mea culpa sobre seu trabalho?

Antigamente, uma multidão de jornalistas se aglomerava no aeroporto, aguardando a aterrissagem do avião da Seleção Brasileira, após o término de uma Copa do Mundo (tanto para as pertinentes perguntas pós-derrota, quanto para os festejos pós-vitória).

Hoje, pouquíssimos atletas retornam ao Brasil. Muitos vão para as suas residências no exterior ou ainda direto para férias em lugares paradisíacos.

Se, num exercício hipotético, Carlo Ancelotti voltasse ao Brasil e pudesse te dar uma entrevista: o que você perguntaria?

Eu não tenho dúvida: gostaria de saber quais seus arrependimentos depois da competição: se mudaria o esquema tático reativo, se teria outra formação ou escalação no meio-campo, ou ainda se procuraria entender um pouco mais os adversários.

E as suas perguntas, quais seriam?

3- Sobre as polêmicas da arbitragem de Noruega 1x2 Inglaterra:

Para muitos, foi uma surpresa. Mas está no pacote de mudanças na Regra e atribuições novas ao VAR: em cobranças de bola parada (falta, escanteio, etc), se existir uma falta e a bola não ter entrado em jogo, a cobrança deve ser repetida se o árbitro de vídeo informar.

Haaland deu azar. Óbvio que sem o VAR isso não aconteceria. Mas os tempos são outros… Acertou o árbitro francês ao anular o que seria o segundo gol norueguês.

Sobre o pênalti reclamado pelos ingleses e desmarcado, o VAR também acertou: o atacante joga a perna à frente do defensor, “cavando” o contato. Nada a marcar.

Ops: sobre a polêmica da bola ter batido no cabo de transmissão antes do gol, o sensor do chip não acusou. Se tivesse batido, era necessário dar bola ao chão.

4 - O impedimento semiautomático é um sucesso

Uma novidade de 2022, aperfeiçoada nessa edição, é o uso da tecnologia por IA no impedimento semiautomático.

A grande contribuição do Mundial até então: o impedimento por Inteligência Artificial, com alerta aos bandeiras. Nada de “na dúvida, deixe o jogo seguir” (como acontece aqui, onde os narradores narram e esperam o VAR confirmar o gol, ou não narram e aguardam pra gritar gol).

O uso do árbitro de vídeo em impedimentos é angustiante para jogadores e torcedores. E a pergunta é: quando veremos esse bom sistema, automático, de tecnologia nos campos brasileiros? Se nem o semi-automático “primeira versão” (lá da Copa de 2022) ainda temos, quiçá esse tão moderno?

Nos resta aguardar.

5- O show da final:

Vários artistas importantes cantarão no intervalo da final da Copa do Mundo 2026.

Isso é válido ou não?

Não gosto disso (mas respeito quem pensa diferente). Afinal, o espetáculo deve ter o futebol como protagonista.

Pior: haverá um intervalo de 30 minutos entre o 1º e o 2º tempo. Os treinadores ficarão malucos… afinal, vai dar uma esfriada nos atletas (e no clima).

6 - Hegemonia, apesar de tudo...

Por mais uma edição de Copa, o Brasil continua sendo a única nação que participou de todos os mundiais, e que ainda não será superada. Em 2030, chegará como o único escrete pentacampeão. Mas esse domínio, no papel, continuará até quando?

Rafael Porcari é ex árbitro