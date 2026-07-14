O Time Jundiaí de Taekwondo faturou, no último domingo (12), três medalhas de ouro e duas de prata na 56ª edição do Brazil Games, torneio disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Alanis Alves, de 15 anos (categoria Júnior), Davi Lucca, de 10 (Infantil Faixa Azul), e Mariana Fabichack, de 16 (Júnior), subiram no lugar mais alto do pódio representando a cidade. Todos treinam no CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami. Ficaram em segundo lugar Caíque Claudino, de 24 anos, e Tiago Fradique, de 27, ambos da categoria Adulto Faixa Preta.

Em paralelo ao Brazil Games, aconteceu na capital paulista a primeira etapa do Circuito Copa São Paulo, classificatório para a Copa do Brasil da modalidade, a ser realizada em novembro pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). Ao final das três etapas do Circuito, os dois melhores atletas de cada estado e de cada categoria garantem participação na Copa do Brasil.

Segundo o técnico do Time Jundiaí de Taekwondo, o grão-mestre Lucas Rebello, a jovem Alanis obteve duas vitórias no Kyorugui (luta) e teve sua primeira oportunidade de competir contra uma atleta estrangeira, tendo vencido uma chilena. “Todos os resultados foram muito positivos. O Davi, por exemplo, levou o ouro no Poomsae (sequência coreografada de técnicas de ataque) e fez sua melhor apresentação desde que começou disputar campeonatos”, disse Lucas.

A próxima etapa do Circuito Copa São Paulo será em Ferraz de Vasconcelos, em agosto.