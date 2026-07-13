Itatiba sedia a 68ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição é uma das principais atividades do calendário paulista. A cerimônia oficial de abertura dos Jogos Regionais será na quinta-feira (16), às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa.
O município volta a sediar o evento após 12 anos e receberá atletas para as disputas até o próximo dia 23. A competição contará com disputas em 26 modalidades esportivas. Itatiba estará representada em 17 delas com participação em atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol masculino Sub-20, futsal, ginástica artística, handebol, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, voleibol e vôlei de praia.
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A programação oficial tem início com atividades técnicas, congressos específicos e pesagem de várias modalidades. As primeiras competições começam na quarta-feira (15), com competições em 27 espaços esportivos municipais e privados de Itatiba, incluindo ginásios, campos, estádios, quadras e centros esportivos.
Expectativa de público
A expectativa é de que aproximadamente 10 pessoas passem pela cidade durante os 10 dias de competição, sendo cerca de 5 mil atletas de 46 municípios, dirigentes, equipes de apoio, arbitragem e torcedores. Esta é a sexta vez que Itatiba sedia os Jogos Regionais.
A programação completa dos Jogos Regionais e mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Itatiba (CLICA AQUI).