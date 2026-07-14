O Grêmio Clube Paulista (Grêmio CP) vai dar um novo destino à sua sede central, localizada na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. A partir de janeiro de 2027, o imóvel será alugado para uma igreja evangélica, enquanto todas as atividades do clube passarão a funcionar exclusivamente na sede de campo, no Caxambu.
Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, o presidente do clube, Paulo Roberto Tupã, explicou que a decisão foi tomada como alternativa para reequilibrar as finanças da instituição, que nos últimos anos enfrentou dificuldades econômicas. Segundo ele, a venda da sede chegou a ser considerada, mas a diretoria optou pela locação do espaço. "A gente chegou a estudar a venda do Grêmio por causa das dificuldades financeiras, mas encontramos uma solução melhor com a locação", afirmou Tupã, mesmo sem mencionar valores..
As atividades realizadas atualmente na sede central, como bailes e eventos, serão encerradas em novembro. Depois disso, o imóvel passará pelos preparativos para receber a nova ocupante. De acordo com o presidente, a fachada histórica do prédio será preservada, mantendo a identidade do Grêmio CP, mesmo com o novo uso do espaço.
A receita obtida com o aluguel será destinada ao pagamento das dívidas tributárias do clube junto aos governos municipal e federal. Tupã destacou que a instituição não possui pendências com fornecedores, funcionários ou ações trabalhistas. "Com esse aluguel vamos quitar essas dívidas de impostos. Hoje estamos com salários em dia, sem dívidas com fornecedores e pagando normalmente as obrigações trabalhistas", disse.
Com a mudança, toda a estrutura esportiva e administrativa ficará concentrada na sede de campo, localizada na avenida Maria Negrini Negro, 791, no Caxambu. Segundo o presidente, a expectativa é que a nova fase fortaleça a instituição e também gere maior movimentação no entorno da antiga sede.
Mais de um século de história
Fundado em 1903, o Grêmio Clube Paulista é uma das instituições mais tradicionais de Jundiaí e integra a história do desenvolvimento da cidade. Ao longo de mais de 120 anos, a sede da Rua Rangel Pestana recebeu gerações de associados e foi palco de bailes, festas, eventos culturais e atividades esportivas que marcaram diferentes épocas.
Durante décadas, o clube esteve entre os principais pontos de convivência da cidade, acompanhando o crescimento de Jundiaí e se consolidando como referência no lazer e na vida social dos jundiaienses.
Nos últimos anos, entretanto, o Grêmio passou a enfrentar desafios financeiros. Em 2022, as atividades da sede central foram transferidas para o Caxambu, enquanto o prédio passou a ser utilizado para locação de eventos. A diretoria também adotou outras medidas para equilibrar as contas, entre elas a retomada da cobrança de mensalidades dos sócios remidos e a busca por alternativas para garantir a continuidade da instituição.
Agora, a locação da sede representa um novo capítulo na trajetória do clube. Embora o prédio deixe de abrigar as atividades do Grêmio, a expectativa da diretoria é preservar o imóvel, reorganizar a situação financeira e assegurar que um dos clubes mais antigos e tradicionais de Jundiaí continue escrevendo sua história.