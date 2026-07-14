O Grêmio Clube Paulista (Grêmio CP) vai dar um novo destino à sua sede central, localizada na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. A partir de janeiro de 2027, o imóvel será alugado para uma igreja evangélica, enquanto todas as atividades do clube passarão a funcionar exclusivamente na sede de campo, no Caxambu.

Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, o presidente do clube, Paulo Roberto Tupã, explicou que a decisão foi tomada como alternativa para reequilibrar as finanças da instituição, que nos últimos anos enfrentou dificuldades econômicas. Segundo ele, a venda da sede chegou a ser considerada, mas a diretoria optou pela locação do espaço. "A gente chegou a estudar a venda do Grêmio por causa das dificuldades financeiras, mas encontramos uma solução melhor com a locação", afirmou Tupã, mesmo sem mencionar valores..

As atividades realizadas atualmente na sede central, como bailes e eventos, serão encerradas em novembro. Depois disso, o imóvel passará pelos preparativos para receber a nova ocupante. De acordo com o presidente, a fachada histórica do prédio será preservada, mantendo a identidade do Grêmio CP, mesmo com o novo uso do espaço.



A receita obtida com o aluguel será destinada ao pagamento das dívidas tributárias do clube junto aos governos municipal e federal. Tupã destacou que a instituição não possui pendências com fornecedores, funcionários ou ações trabalhistas. "Com esse aluguel vamos quitar essas dívidas de impostos. Hoje estamos com salários em dia, sem dívidas com fornecedores e pagando normalmente as obrigações trabalhistas", disse.