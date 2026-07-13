As inscrições para o concurso Miss e Mister Caipirinha da Festa Julina de Jundiaí 2026 terminam nesta quarta-feira, dia 15. A iniciativa faz parte da programação cultural do evento e promete reunir dezenas de crianças em um grande desfile que valoriza uma das tradições mais marcantes das festas julinas brasileiras.
Podem participar meninas e meninos nas categorias de 4 a 7 anos e 8 a 12 anos. Os vencedores receberão uma premiação especial, com vouchers para lojas de brinquedos e roupas infantis, book digital, curso de modelo e ingressos para o show de Ana Castela, uma das principais atrações da Festa Julina.
A votação popular ficará aberta até o dia 17 de julho, às 12h. Para validar o voto será necessário escolher um candidato em todas as categorias. O resultado será divulgado no dia 18 de julho, a partir das 13h30, durante um grande desfile no Palco Fogueira, no Parque da Uva. A presença dos finalistas, vestidos com traje caipira e acompanhados por um responsável, será obrigatória.
As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis em: www.julinajundiai.com.br
Cultura e tradição para toda a família
Muito mais do que uma festa de grandes shows, a Julina de Jundiaí foi preparada para proporcionar uma verdadeira imersão na cultura popular brasileira. A programação reúne atrações gratuitas que valorizam tradições passadas de geração em geração e transformam o Parque da Uva em um espaço de convivência para toda a família.
Entre os destaques está o Festival das Bandeirinhas, que mobilizou mais de quatro mil alunos da rede municipal de ensino. As crianças confeccionaram as bandeiras que irão decorar todo o evento, fortalecendo a participação das famílias e aproximando as novas gerações das tradições das festas julinas.
Outro destaque é o Concurso Pet Caipira, que reunirá cães, gatos e outros animais caracterizados com roupas típicas em um divertido desfile voltado para toda a família.
As tradicionais brincadeiras julinas, coordenadas por entidades assistenciais, também fazem parte da programação, com pescaria, boca do palhaço, bola na lata e outras atividades que mantêm viva a essência das festas caipiras.
No Palco Fogueira, a programação gratuita contará com apresentações de quadrilhas, artistas regionais e manifestações folclóricas durante todos os dias da festa, reforçando a valorização da cultura popular brasileira.
A festa ainda contará com brinquedos infláveis gratuitos, ampla praça de alimentação, gastronomia típica e um espaço dedicado ao artesanato, reunindo expositores do Jundiaí Feito à Mão, Galpão Criativo, Rota Afro e Clube de Mães Atípicas.
Grandes shows
Além das atrações culturais, a Festa Julina recebe alguns dos maiores nomes da música brasileira.
18 de julho – Gustavo Mioto e Turma do Pagode
19 de julho – Natanzinho Lima
25 de julho – Ana Castela e Filho do Piseiro
26 de julho – Menos é Mais
Garanta seu ingresso antecipadamente em: www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
Espaços para assistir aos shows
O público poderá escolher diferentes setores para acompanhar os espetáculos:
• Arena
• Área VIP
• Camarote VIP
• Camarote Avulso
• Camarote Corporativo
• Camarote Open Bar, exclusivo para maiores de 18 anos.
Os ingressos para a Arena de Shows e setores premium estão disponíveis em:
www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
Serviço
Festa Julina de Jundiaí 2026
18, 19, 25 e 26 de julho
Parque da Uva – Avenida Jundiaí, s/nº
Das 12h às 22h
Entrada gratuita no recinto. O ingresso é necessário apenas para a Arena de Shows e setores premium.
Informações: www.julinajundiai.com.br