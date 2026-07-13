As inscrições para o concurso Miss e Mister Caipirinha da Festa Julina de Jundiaí 2026 terminam nesta quarta-feira, dia 15. A iniciativa faz parte da programação cultural do evento e promete reunir dezenas de crianças em um grande desfile que valoriza uma das tradições mais marcantes das festas julinas brasileiras.

Podem participar meninas e meninos nas categorias de 4 a 7 anos e 8 a 12 anos. Os vencedores receberão uma premiação especial, com vouchers para lojas de brinquedos e roupas infantis, book digital, curso de modelo e ingressos para o show de Ana Castela, uma das principais atrações da Festa Julina.

A votação popular ficará aberta até o dia 17 de julho, às 12h. Para validar o voto será necessário escolher um candidato em todas as categorias. O resultado será divulgado no dia 18 de julho, a partir das 13h30, durante um grande desfile no Palco Fogueira, no Parque da Uva. A presença dos finalistas, vestidos com traje caipira e acompanhados por um responsável, será obrigatória.