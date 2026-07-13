A indústria vive um momento de profundas transformações. Em um cenário marcado por mudanças geopolíticas, novos acordos comerciais, avanços tecnológicos e crescentes ameaças digitais, manter a competitividade exige muito mais do que produzir bem. É preciso tomar decisões baseadas em informação de qualidade, antecipar cenários e proteger um dos ativos mais valiosos das empresas: seus dados.

É justamente neste contexto que entidades como a Fiesp, o Ciesp e o Senai assumem um papel ainda mais estratégico, oferecendo ferramentas, conhecimento e suporte técnico para que a indústria paulista continue crescendo de forma sustentável e preparada para os desafios do futuro.

Entre essas iniciativas, destaco duas plataformas desenvolvidas pela Fiesp/Ciesp que representam um importante avanço na democratização de informações estratégicas para o setor produtivo.

O Painel Comércio Brasil – União Europeia permite acompanhar, de forma simples e organizada, os impactos do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia sobre cada produto negociado entre os dois blocos. A ferramenta reúne dados oficiais, apresenta a evolução das tarifas de importação e exportação, disponibiliza informações por NCM e permite que as empresas acompanhem, ao longo dos próximos anos, a redução gradual dos impostos prevista pelo acordo.

Na prática, isso significa oferecer ao empresário condições para analisar mercados, compreender o posicionamento dos concorrentes, identificar oportunidades comerciais e planejar investimentos com maior segurança. Informação estratégica deixa de ser privilégio de grandes corporações e passa a estar ao alcance de empresas de diferentes portes.

Da mesma forma, o Painel Temas Tarifários reúne informações atualizadas sobre as tarifas vigentes nas importações brasileiras e sobre os processos de alteração do imposto de importação, sejam eles permanentes ou temporários.

Trata-se de uma ferramenta que amplia a transparência e facilita o acesso a dados que influenciam diretamente os custos de produção, a competitividade e o planejamento das empresas. Em um ambiente econômico cada vez mais dinâmico, conhecer essas informações pode representar uma importante vantagem competitiva.

Mas existe um terceiro tema que merece a mesma atenção dos empresários: a segurança digital.

Se antes a preocupação das indústrias estava concentrada na proteção de máquinas, equipamentos e instalações físicas, hoje ela também precisa contemplar a proteção dos ambientes digitais. Sistemas de gestão, projetos industriais, informações estratégicas, dados financeiros e processos produtivos estão cada vez mais conectados e, consequentemente, mais expostos aos riscos de ataques cibernéticos.

Os números reforçam essa preocupação. O Brasil figura entre os países mais atacados do mundo quando o assunto é crimes cibernéticos. As tentativas de invasão crescem ano após ano e atingem empresas de todos os portes, muitas vezes comprometendo operações, causando prejuízos financeiros e afetando a reputação das organizações.

Por isso, investir em cibersegurança deixou de ser uma despesa para se tornar uma decisão estratégica.

Neste aspecto, o Senai-SP disponibiliza uma estrutura altamente qualificada para apoiar a indústria. Por meio de consultorias especializadas, diagnósticos de vulnerabilidades, implantação de soluções e auditorias em segurança digital, a instituição ajuda empresas a identificar riscos, fortalecer seus sistemas e criar uma cultura permanente de proteção da informação.

Outro importante avanço é o I-Isac (Industrial Information Sharing and Analysis Center), centro criado pelo Senai-SP para promover o compartilhamento seguro de informações sobre ameaças digitais entre empresas e especialistas. A iniciativa fortalece a capacidade de prevenção, amplia a resiliência das organizações e contribui para um ambiente industrial mais seguro e preparado para responder aos desafios tecnológicos.

Vivemos uma época em que conhecimento, informação e inovação caminham lado a lado. A competitividade industrial depende, cada vez mais, da capacidade de antecipar tendências, compreender o ambiente econômico e proteger os ativos digitais que sustentam os negócios.

O Ciesp Jundiaí continuará atuando para aproximar nossas indústrias dessas soluções. Mais do que representar o setor produtivo, nossa missão é criar oportunidades para que as empresas estejam preparadas para competir em um mercado cada vez mais global, tecnológico e exigente.

Alexandro Zavarizi é Diretor Titular do Ciesp Jundiaí