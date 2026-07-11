O senador Flávio Bolsonaro divulgou neste sábado (11) uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual o pai faz um apelo pela unificação do campo político conservador e reforça a necessidade de superar divergências internas.
A mensagem foi lida por Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais. Sem mencionar nomes ou episódios específicos, o texto defende que aliados deixem as diferenças de lado em nome de um projeto político comum para as eleições de 2026.
Na carta, Jair Bolsonaro também afirma que o filho é seu "porta-voz", indicando que declarações feitas por Flávio refletem seu posicionamento político. O gesto é interpretado como um reforço ao protagonismo do senador, que é pré-candidato à Presidência da República pelo PL.
A divulgação ocorre em meio a um momento de tensão entre diferentes grupos do campo bolsonarista e após recentes divergências públicas envolvendo lideranças próximas ao ex-presidente, em estopim das críticas ao senador feitas pela sua própria madrasta, Michelle Bolsonaro. Embora a carta não cite diretamente qualquer integrante do grupo político, a mensagem enfatiza que a prioridade deve ser a unidade da direita para a disputa eleitoral de 2026.
Ao encerrar a leitura, Flávio reforçou o pedido de união e afirmou que o objetivo é manter coeso o projeto político iniciado durante o governo de Jair Bolsonaro.