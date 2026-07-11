O senador Flávio Bolsonaro divulgou neste sábado (11) uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual o pai faz um apelo pela unificação do campo político conservador e reforça a necessidade de superar divergências internas.

A mensagem foi lida por Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais. Sem mencionar nomes ou episódios específicos, o texto defende que aliados deixem as diferenças de lado em nome de um projeto político comum para as eleições de 2026.

Na carta, Jair Bolsonaro também afirma que o filho é seu "porta-voz", indicando que declarações feitas por Flávio refletem seu posicionamento político. O gesto é interpretado como um reforço ao protagonismo do senador, que é pré-candidato à Presidência da República pelo PL.