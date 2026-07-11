A equipe 10.085 do Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí estava em patrulhamento pelo Cecap e ia averiguar uma denúncia. Ao passar por uma rua, porém, um homem viu a viatura e tentou se esconder atrás de um poste.

Não deu certo. Os guardas Zarantonello, F. Santos, Fialho e Abreu (estagiário) notaram a movimentação e decidiram fazer a abordagem. Neste momento, o suspeito retirou uma sacola do bolso e jogou no chão. Próximo ao poste.

Também não deu certo. Os guardas viram a ação e, ao coletar a sacola, havia entorpecentes no interior. Havia também dinheiro trocado que somava cerca de R$ 106.