A equipe 10.085 do Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí estava em patrulhamento pelo Cecap e ia averiguar uma denúncia. Ao passar por uma rua, porém, um homem viu a viatura e tentou se esconder atrás de um poste.
Não deu certo. Os guardas Zarantonello, F. Santos, Fialho e Abreu (estagiário) notaram a movimentação e decidiram fazer a abordagem. Neste momento, o suspeito retirou uma sacola do bolso e jogou no chão. Próximo ao poste.
Também não deu certo. Os guardas viram a ação e, ao coletar a sacola, havia entorpecentes no interior. Havia também dinheiro trocado que somava cerca de R$ 106.
A princípio, o homem negou que a sacola seria dele, mas depois confessou que fazia uma espécie de "tráfico delivery". Ele se deslocava até o ponto de venda de drogas, comprava uma quantidade e depois ia até outra via para revender. A revenda, porém, também era diferenciada, em "drive-thru".
Com isso, o homem foi levado à delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada, e a GM afirma estar de olho neste tipo de ação para o tráfico de drogas.