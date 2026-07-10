Poucos símbolos representam tão bem uma festa julina quanto as bandeirinhas coloridas. Neste ano, elas ganharão um significado ainda mais especial em Jundiaí. Produzidas por mais de 4 mil crianças da rede municipal de ensino, elas não apenas vão decorar o Parque da Uva, mas também representar o encontro entre tradição, cultura e a participação das famílias em uma das maiores festas do interior paulista.
É com esse propósito que a Festa Julina de Jundiaí 2026 reforça sua vocação como um dos principais eventos culturais da região. Muito além dos grandes shows nacionais, a programação foi construída para valorizar tradições que atravessam gerações, reunindo escolas, famílias, artistas, entidades assistenciais, artesãos e milhares de visitantes em uma grande celebração da cultura popular brasileira.
O Festival das Bandeirinhas será uma das principais ações desta edição. Nas escolas da rede municipal, mais de 4 mil alunos irão confeccionar as peças que farão parte da decoração oficial da Festa Julina. Depois, acompanhados pelos familiares, poderão visitar o Parque da Uva para encontrar seus trabalhos espalhados pelo evento, fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e uma das manifestações culturais mais tradicionais do país.
A iniciativa vai muito além da decoração. O projeto busca despertar nas crianças o sentimento de pertencimento, incentivar a criatividade e aproximar as novas gerações das tradições das festas julinas, preservando costumes que fazem parte da história e da identidade cultural brasileira.
Tradições que atravessam gerações
A programação cultural foi preparada para oferecer experiências que valorizam manifestações tradicionais e incentivam a participação das famílias.
O público poderá acompanhar o Concurso Miss e Mister Caipirinha, que preserva a tradição das roupas típicas e incentiva a participação das crianças em uma das manifestações mais marcantes das festas julinas. Com muitos prêmios, incluindo voucher de loja de brinquedo, ingresso para show das Ana Castela e muito mais. Informações s e inscrições no link https://julinajundiai.com.br/#miss
Os animais de estimação também terão espaço garantido com o Concurso Pet Caipira, reunindo cães, gatos e outros pets caracterizados com trajes típicos em um desfile que promete divertir o público e fortalecer ainda mais o perfil familiar do evento. Entre os prêmios teremos voucher consulta com check-up, voucher em pet shop e muito mais. Para inscrições e mais informações sobre os prêmios acesse o link https://julinajundiai.com.br/#pet.
As tradicionais brincadeiras julinas também fazem parte da programação. Pescaria, boca do palhaço, bola na lata e outras atividades, coordenadas por entidades assistenciais, ajudarão a manter vivas brincadeiras que atravessam gerações e continuam encantando crianças e adultos.
As tradicionais quadrilhas também integram a programação cultural, reforçando o espírito das festas julinas e valorizando uma das manifestações mais marcantes da cultura popular brasileira.
Um palco para celebrar a cultura popular
Durante os quatro dias de evento, o Palco Fogueria receberá uma programação gratuita com apresentações de quadrilhas, artistas regionais e outras manifestações culturais que preservam as tradições das festas julinas. O espaço será um ponto de encontro para quem deseja vivenciar a cultura popular por meio da música, da dança e das apresentações folclóricas.
Além do Palco Foguerira, o público poderá circular livremente pela praça de alimentação, conhecer o espaço de artesanato, apreciar a gastronomia típica e acompanhar atrações culturais distribuídas por todo o recinto, tornando a visita uma experiência completa para toda a família.
Artesanato e cultura regional
A valorização da cultura local também estará presente no espaço dedicado ao artesanato. O público encontrará produtos do Jundiaí Feito à Mão, Galpão Criativo, Rota Afro e Clube de Mães Atípicas, reunindo artistas, artesãos e empreendedores que representam diferentes expressões culturais do município.
A gastronomia típica completa a experiência, com pratos tradicionais das festas julinas, doces, bebidas e sabores que fazem parte da memória afetiva de gerações de brasileiros.
Grandes shows na Arena
Além da programação gratuita, a Festa Julina de Jundiaí reunirá alguns dos principais artistas da música brasileira em quatro dias de evento.
- 18 de julho (sábado)
Gustavo Mioto e Turma do Pagode
- 19 de julho (domingo)
Natanzinho Lima
- 25 de julho (sábado)
Ana Castela e Filho do Piseiro
- 26 de julho (domingo)
Menos é Mais
Espaços para acompanhar os shows
Quem desejar assistir às apresentações nacionais poderá escolher entre diferentes setores preparados para oferecer conforto e experiências exclusivas.
- Arena
Maior espaço da festa, com ampla visão do palco e acesso à estrutura do evento.
- Área VIP
Localizada em frente ao palco, garante maior proximidade dos artistas, além de bares e banheiros exclusivos.
- Camarote VIP
Espaço coberto, com visão privilegiada dos shows, bares exclusivos e acesso à Área VIP e Arena.
- Camarote Avulso
Ideal para quem busca mais conforto, com estrutura coberta, bares exclusivos, banheiros premium e acesso aos demais setores.
- Camarote Corporativo
Voltado para empresas e grupos, oferece atendimento diferenciado e capacidade para até 12 pessoas.
- Camarote Open Bar
Um dos espaços mais exclusivos da festa, conta com área elevada, vista privilegiada do palco, bares premium, serviço de open bar e acesso à Área VIP e Arena. O setor é exclusivo para maiores de 18 anos.
Os ingressos para a Arena de Shows e para os setores premium já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html.
Serviço - Festa Julina de Jundiaí 2026
- Datas
18, 19, 25 e 26 de julho de 2026
- Horário
Das 12h às 22h
- Local
Parque da Uva
Avenida Jundiaí, s/nº – Jundiaí (SP)
- Entrada no recinto
Gratuita todos os dias. O ingresso é necessário apenas para acesso à Arena de Shows e aos setores premium.
- Ingressos para a Arena de Shows
www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html
- Informações
www.julinajundiai.com.br