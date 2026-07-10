Poucos símbolos representam tão bem uma festa julina quanto as bandeirinhas coloridas. Neste ano, elas ganharão um significado ainda mais especial em Jundiaí. Produzidas por mais de 4 mil crianças da rede municipal de ensino, elas não apenas vão decorar o Parque da Uva, mas também representar o encontro entre tradição, cultura e a participação das famílias em uma das maiores festas do interior paulista.

É com esse propósito que a Festa Julina de Jundiaí 2026 reforça sua vocação como um dos principais eventos culturais da região. Muito além dos grandes shows nacionais, a programação foi construída para valorizar tradições que atravessam gerações, reunindo escolas, famílias, artistas, entidades assistenciais, artesãos e milhares de visitantes em uma grande celebração da cultura popular brasileira.

O Festival das Bandeirinhas será uma das principais ações desta edição. Nas escolas da rede municipal, mais de 4 mil alunos irão confeccionar as peças que farão parte da decoração oficial da Festa Julina. Depois, acompanhados pelos familiares, poderão visitar o Parque da Uva para encontrar seus trabalhos espalhados pelo evento, fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e uma das manifestações culturais mais tradicionais do país.