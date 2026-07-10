10 de julho de 2026
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Festa Julina de Jundiaí transforma tradição em experiência

Por Redação |
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação
Muito além dos grandes shows nacionais, a programação foi construída para valorizar tradições que atravessam gerações
Muito além dos grandes shows nacionais, a programação foi construída para valorizar tradições que atravessam gerações

Poucos símbolos representam tão bem uma festa julina quanto as bandeirinhas coloridas. Neste ano, elas ganharão um significado ainda mais especial em Jundiaí. Produzidas por mais de 4 mil crianças da rede municipal de ensino, elas não apenas vão decorar o Parque da Uva, mas também representar o encontro entre tradição, cultura e a participação das famílias em uma das maiores festas do interior paulista.

É com esse propósito que a Festa Julina de Jundiaí 2026 reforça sua vocação como um dos principais eventos culturais da região. Muito além dos grandes shows nacionais, a programação foi construída para valorizar tradições que atravessam gerações, reunindo escolas, famílias, artistas, entidades assistenciais, artesãos e milhares de visitantes em uma grande celebração da cultura popular brasileira.

O Festival das Bandeirinhas será uma das principais ações desta edição. Nas escolas da rede municipal, mais de 4 mil alunos irão confeccionar as peças que farão parte da decoração oficial da Festa Julina. Depois, acompanhados pelos familiares, poderão visitar o Parque da Uva para encontrar seus trabalhos espalhados pelo evento, fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e uma das manifestações culturais mais tradicionais do país.

A iniciativa vai muito além da decoração. O projeto busca despertar nas crianças o sentimento de pertencimento, incentivar a criatividade e aproximar as novas gerações das tradições das festas julinas, preservando costumes que fazem parte da história e da identidade cultural brasileira.

Tradições que atravessam gerações

A programação cultural foi preparada para oferecer experiências que valorizam manifestações tradicionais e incentivam a participação das famílias.

O público poderá acompanhar o Concurso Miss e Mister Caipirinha, que preserva a tradição das roupas típicas e incentiva a participação das crianças em uma das manifestações mais marcantes das festas julinas. Com muitos prêmios, incluindo voucher de loja de brinquedo, ingresso para show das Ana Castela e muito mais. Informações s e inscrições no link https://julinajundiai.com.br/#miss 

Os animais de estimação também terão espaço garantido com o Concurso Pet Caipira, reunindo cães, gatos e outros pets caracterizados com trajes típicos em um desfile que promete divertir o público e fortalecer ainda mais o perfil familiar do evento. Entre os prêmios teremos voucher consulta com check-up, voucher em pet shop e muito mais. Para inscrições e mais informações sobre os prêmios acesse o link https://julinajundiai.com.br/#pet.

As tradicionais brincadeiras julinas também fazem parte da programação. Pescaria, boca do palhaço, bola na lata e outras atividades, coordenadas por entidades assistenciais, ajudarão a manter vivas brincadeiras que atravessam gerações e continuam encantando crianças e adultos.

As tradicionais quadrilhas também integram a programação cultural, reforçando o espírito das festas julinas e valorizando uma das manifestações mais marcantes da cultura popular brasileira.

Um palco para celebrar a cultura popular

Durante os quatro dias de evento, o Palco Fogueria receberá uma programação gratuita com apresentações de quadrilhas, artistas regionais e outras manifestações culturais que preservam as tradições das festas julinas. O espaço será um ponto de encontro para quem deseja vivenciar a cultura popular por meio da música, da dança e das apresentações folclóricas.

Além do Palco Foguerira, o público poderá circular livremente pela praça de alimentação, conhecer o espaço de artesanato, apreciar a gastronomia típica e acompanhar atrações culturais distribuídas por todo o recinto, tornando a visita uma experiência completa para toda a família.

Artesanato e cultura regional

A valorização da cultura local também estará presente no espaço dedicado ao artesanato. O público encontrará produtos do Jundiaí Feito à Mão, Galpão Criativo, Rota Afro e Clube de Mães Atípicas, reunindo artistas, artesãos e empreendedores que representam diferentes expressões culturais do município.

A gastronomia típica completa a experiência, com pratos tradicionais das festas julinas, doces, bebidas e sabores que fazem parte da memória afetiva de gerações de brasileiros.

Grandes shows na Arena

Além da programação gratuita, a Festa Julina de Jundiaí reunirá alguns dos principais artistas da música brasileira em quatro dias de evento.

  • 18 de julho (sábado)
    Gustavo Mioto e Turma do Pagode
  • 19 de julho (domingo)
    Natanzinho Lima
  • 25 de julho (sábado)
    Ana Castela e Filho do Piseiro
  • 26 de julho (domingo)
    Menos é Mais

Espaços para acompanhar os shows

Quem desejar assistir às apresentações nacionais poderá escolher entre diferentes setores preparados para oferecer conforto e experiências exclusivas.

  • Arena
    Maior espaço da festa, com ampla visão do palco e acesso à estrutura do evento.
  • Área VIP
    Localizada em frente ao palco, garante maior proximidade dos artistas, além de bares e banheiros exclusivos.
  • Camarote VIP
    Espaço coberto, com visão privilegiada dos shows, bares exclusivos e acesso à Área VIP e Arena.
  • Camarote Avulso
    Ideal para quem busca mais conforto, com estrutura coberta, bares exclusivos, banheiros premium e acesso aos demais setores.
  • Camarote Corporativo
    Voltado para empresas e grupos, oferece atendimento diferenciado e capacidade para até 12 pessoas.
  • Camarote Open Bar
    Um dos espaços mais exclusivos da festa, conta com área elevada, vista privilegiada do palco, bares premium, serviço de open bar e acesso à Área VIP e Arena. O setor é exclusivo para maiores de 18 anos.

Os ingressos para a Arena de Shows e para os setores premium já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html

Serviço - Festa Julina de Jundiaí 2026

  • Datas
    18, 19, 25 e 26 de julho de 2026
  • Horário
    Das 12h às 22h
  • Local
    Parque da Uva
    Avenida Jundiaí, s/nº – Jundiaí (SP)
  • Entrada no recinto
    Gratuita todos os dias. O ingresso é necessário apenas para acesso à Arena de Shows e aos setores premium.
  • Ingressos para a Arena de Shows
    www.tycket.com.br/festa-julina-jundiai-2026.html 
  • Informações
    www.julinajundiai.com.br 

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