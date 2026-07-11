Na madrugada deste sábado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí. Ao chegar ao local, os policiais do 11º BPM/I se depararam com uma mulher, que tinha escoriações nas mãos e unhas, o olho esquerdo estava machucado e as costas também. Ao ser questionada, ela disse que o companheiro tinha provocado as agressões.

Próximo dali, na esquina da via, estava o companheiro da mulher. Junto com ele, estava o celular da vítima. O aparelho, em seguida, foi devolvido a ela.

Com as evidências, os policiais entenderam se tratar de violência doméstica. Os indícios e os relatos da vítima apontavam violência física, psicológica e patrimonial, de acordo com a Lei Maria da Penha.