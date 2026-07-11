11 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POLÍCIA MILITAR

Marido preso: mulher é encontrada machucada em casa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jornal de Jundiaí
O caso aconteceu na Vila Alvorada na madrugada deste sábado e o homem foi levado à delegacia
O caso aconteceu na Vila Alvorada na madrugada deste sábado e o homem foi levado à delegacia

Na madrugada deste sábado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí. Ao chegar ao local, os policiais do 11º BPM/I se depararam com uma mulher, que tinha escoriações nas mãos e unhas, o olho esquerdo estava machucado e as costas também. Ao ser questionada, ela disse que o companheiro tinha provocado as agressões.

Próximo dali, na esquina da via, estava o companheiro da mulher. Junto com ele, estava o celular da vítima. O aparelho, em seguida, foi devolvido a ela.

Com as evidências, os policiais entenderam se tratar de violência doméstica. Os indícios e os relatos da vítima apontavam violência física, psicológica e patrimonial, de acordo com a Lei Maria da Penha.

A partir disso, o casal foi conduzido em diferentes viaturas até o Plantão Policial. Não foi necessário o uso de algemas no acusado. No local, o delegado ratificou a prisão em flagrante do acusado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários