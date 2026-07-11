O Mercado Livre, maior empresa de tecnologia e e-commerce da América Latina, anuncia a abertura de mais de 5,5 mil novas posições de trabalho em sua operação logística em Cajamar até o final de 2026. As vagas disponíveis são presenciais e voltadas para candidatos da região, moradores de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Santana de Parnaíba, Osasco, Carapicuíba e da Zona Oeste da Capital, sem necessidade de experiência prévia no setor para a maioria das funções. Entre as oportunidades disponíveis está a posição de Auxiliar de Logística, principal porta de entrada para a operação da companhia.

Diretor Sênior de Logística do Mercado Livre, Luiz Vergueiro fala sobre a expansão e a geração de empregos. "Investimos continuamente na formação dos nossos funcionários para que eles possam crescer dentro da empresa. Quem chega como Auxiliar de Logística encontra um caminho real de desenvolvimento, com formação contínua e possibilidade de assumir novas responsabilidades. Além disso, Cajamar se consolida como parte fundamental da nossa rede logística no Brasil, fortalecendo nossa capacidade de atender cada vez melhor quem compra e quem vende no Mercado Livre."

No Mercado Livre, os novos funcionários recebem formação completa desde o primeiro dia e passam a integrar um plano estruturado de desenvolvimento. Nas operações de Cajamar, a partir de seis meses, profissionais que demonstram desempenho e potencial podem assumir novas responsabilidades e evoluir na carreira.