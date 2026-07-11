11 de julho de 2026
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LUTO

Jayden Adams, jogador Sul-Africano,morre aos 25 anos após a Copa


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Meio-campista da África do Sul disputou o Mundial de 2026 e teve a morte confirmada dias após a eliminação
Meio-campista da África do Sul disputou o Mundial de 2026 e teve a morte confirmada dias após a eliminação

O futebol sul-africano está de luto com a morte do meio-campista Jayden Adams, de 25 anos. O jogador do Mamelodi Sundowns, que defendeu a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026, morreu dias após o fim da participação da equipe no torneio.

A morte foi confirmada por familiares e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As circunstâncias do falecimento não foram divulgadas pelas autoridades, que abriram investigação sobre o caso.

Adams foi um dos destaques da campanha sul-africana no Mundial, ajudando a seleção a alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história. Durante a competição, o meia também enfrentou um drama pessoal ao perder a avó enquanto disputava a fase de grupos.  

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