O futebol sul-africano está de luto com a morte do meio-campista Jayden Adams, de 25 anos. O jogador do Mamelodi Sundowns, que defendeu a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026, morreu dias após o fim da participação da equipe no torneio.

A morte foi confirmada por familiares e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. As circunstâncias do falecimento não foram divulgadas pelas autoridades, que abriram investigação sobre o caso.

Adams foi um dos destaques da campanha sul-africana no Mundial, ajudando a seleção a alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história. Durante a competição, o meia também enfrentou um drama pessoal ao perder a avó enquanto disputava a fase de grupos.