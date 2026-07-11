13 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COPA DO MUNDO

Noruega e Inglaterra fazem duelo com clima de Premier League

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Noruega/@nff_landslag
Quartas de final colocam frente a frente seleções repletas de atletas do futebol inglês
Quartas de final colocam frente a frente seleções repletas de atletas do futebol inglês

Noruega e Inglaterra se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 14h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto reúne duas seleções com forte ligação à Premier League e vale uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Grande parte dos jogadores atua no futebol inglês, o que promete um duelo de alto nível técnico e muitos reencontros em campo. O principal destaque norueguês é Haaland, enquanto a Inglaterra aposta na força coletiva e na experiência do elenco.

A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil nas oitavas de final, enquanto os ingleses garantiram classificação ao superar a República Democrática do Congo. Agora, apenas uma das seleções seguirá viva na disputa pelo título mundial.

O vencedor enfrentará na semifinal quem avançar do confronto entre França e Marrocos, mantendo o sonho de conquistar a Copa do Mundo de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários