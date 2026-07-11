Noruega e Inglaterra se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 14h, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto reúne duas seleções com forte ligação à Premier League e vale uma vaga entre os quatro melhores do torneio.
Grande parte dos jogadores atua no futebol inglês, o que promete um duelo de alto nível técnico e muitos reencontros em campo. O principal destaque norueguês é Haaland, enquanto a Inglaterra aposta na força coletiva e na experiência do elenco.
A Noruega chega embalada após eliminar o Brasil nas oitavas de final, enquanto os ingleses garantiram classificação ao superar a República Democrática do Congo. Agora, apenas uma das seleções seguirá viva na disputa pelo título mundial.
O vencedor enfrentará na semifinal quem avançar do confronto entre França e Marrocos, mantendo o sonho de conquistar a Copa do Mundo de 2026.