O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, tornou-se alvo de uma nova frente de investigação da Polícia Federal (PF), que apura um suposto esquema de direcionamento e desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares. Com base nas apurações, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de bens do dirigente partidário e de outros investigados, em uma medida que pode alcançar até R$ 119 milhões.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o esquema teria sido estruturado para direcionar verbas públicas destinadas por parlamentares a determinados municípios e entidades, com parte dos recursos sendo posteriormente desviada. Embora não exerça mandato eletivo, Valdemar Costa Neto teria, de acordo com os investigadores, participado da articulação política para a distribuição das emendas e influenciado a destinação do dinheiro.

Os investigadores afirmam que o valor total sob suspeita chega a R$ 119 milhões, dos quais aproximadamente R$ 104 milhões já teriam sido efetivamente liberados pelos órgãos federais responsáveis pelos pagamentos. A Polícia Federal sustenta que há indícios suficientes para adoção de medidas cautelares destinadas a preservar eventual ressarcimento aos cofres públicos.