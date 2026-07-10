O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, tornou-se alvo de uma nova frente de investigação da Polícia Federal (PF), que apura um suposto esquema de direcionamento e desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares. Com base nas apurações, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de bens do dirigente partidário e de outros investigados, em uma medida que pode alcançar até R$ 119 milhões.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o esquema teria sido estruturado para direcionar verbas públicas destinadas por parlamentares a determinados municípios e entidades, com parte dos recursos sendo posteriormente desviada. Embora não exerça mandato eletivo, Valdemar Costa Neto teria, de acordo com os investigadores, participado da articulação política para a distribuição das emendas e influenciado a destinação do dinheiro.
Os investigadores afirmam que o valor total sob suspeita chega a R$ 119 milhões, dos quais aproximadamente R$ 104 milhões já teriam sido efetivamente liberados pelos órgãos federais responsáveis pelos pagamentos. A Polícia Federal sustenta que há indícios suficientes para adoção de medidas cautelares destinadas a preservar eventual ressarcimento aos cofres públicos.
Na decisão, o ministro Flávio Dino destacou que o bloqueio patrimonial tem caráter preventivo e busca impedir eventual dilapidação de patrimônio durante o andamento das investigações. O magistrado também determinou que a Câmara dos Deputados encaminhe toda a documentação referente às emendas parlamentares citadas no inquérito, incluindo informações sobre autores, beneficiários, execução dos recursos e critérios utilizados para sua liberação.
As investigações fazem parte de um conjunto de ações que vêm sendo conduzidas pela Polícia Federal para ampliar o controle sobre a aplicação das emendas parlamentares, mecanismo que ganhou protagonismo nos últimos anos em razão do aumento dos recursos destinados por deputados e senadores ao Orçamento da União. O tema passou a ser acompanhado de perto pelo Supremo Tribunal Federal e pelos órgãos de controle, que cobram maior transparência, rastreabilidade e fiscalização da aplicação dessas verbas.
De acordo com a investigação, há suspeitas de que empresas e entidades tenham sido utilizadas para operacionalizar o suposto esquema, permitindo o desvio de parte dos recursos públicos após a liberação das emendas. A Polícia Federal ainda trabalha para identificar todos os envolvidos e dimensionar o prejuízo efetivo causado aos cofres públicos.
A defesa de Valdemar Costa Neto nega qualquer irregularidade. Em manifestação encaminhada à imprensa, os advogados afirmam que o presidente do PL jamais participou de qualquer esquema de desvio de recursos e sustentam que a decisão será contestada judicialmente. A defesa também afirma confiar que as investigações demonstrarão a inexistência de envolvimento do dirigente partidário nos fatos apurados.
O caso amplia a pressão sobre o debate em torno das emendas parlamentares, cuja execução tem sido alvo de sucessivos questionamentos no STF e pelos órgãos de fiscalização. Nos últimos meses, decisões da Corte têm reforçado a necessidade de mecanismos que garantam maior publicidade sobre a origem, o destino e a aplicação dos recursos públicos destinados por meio desse instrumento orçamentário.
As investigações seguem em andamento e novas diligências não estão descartadas pela Polícia Federal.