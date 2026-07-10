10 de julho de 2026
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"Tu,finish"

Jorge Jesus diz que Neymar deixou o Al-Hilal abatido

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Francois Nel/Getty Images

Jorge Jesus voltou a comentar a passagem de Neymar pelo Al-Hilal e afirmou que o atacante deixou o clube saudita “triste”, principalmente pela relação que mantinha com o treinador português. A declaração foi dada em entrevista após o acerto para assumir a seleção de Portugal.

Segundo Jesus, Neymar foi o melhor jogador com quem trabalhou tecnicamente, mas a longa sequência de lesões impediu que o brasileiro tivesse sucesso na Arábia Saudita. O treinador disse ainda que a saída do atacante o deixou frustrado por não conseguir aproveitar todo o potencial do camisa 10.

Neymar atuou pouco pelo Al-Hilal por causa de problemas físicos e acabou deixando o clube após uma passagem marcada por expectativas altas e pouco tempo em campo. Agora no Santos, o atacante tenta retomar o ritmo, enquanto Jorge Jesus inicia uma nova etapa à frente da seleção portuguesa.

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