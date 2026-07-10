Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (9), em Cabreúva. A prisão ocorreu durante uma averiguação realizada após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Os policiais se deslocaram até um imóvel na Rua Pouso Alegre, onde abordaram um grupo de pessoas. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado relacionado à denúncia inicial de tráfico de drogas.

No entanto, ao consultar os sistemas policiais, a equipe constatou que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com validade até 2046.