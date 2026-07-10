10 de julho de 2026
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CAPTURA

Procurado por tráfico é capturado pela PM durante averiguação

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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A prisão ocorreu durante uma averiguação realizada após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar
A prisão ocorreu durante uma averiguação realizada após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (9), em Cabreúva. A prisão ocorreu durante uma averiguação realizada após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Os policiais se deslocaram até um imóvel na Rua Pouso Alegre, onde abordaram um grupo de pessoas. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado relacionado à denúncia inicial de tráfico de drogas.

No entanto, ao consultar os sistemas policiais, a equipe constatou que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com validade até 2046.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial do Jacaré, onde a captura foi formalizada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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